وطالب جيش الاحتلال في بيان السبت سكان ونازحي شمالي القطاع بالإخلاء والتوجه إلى غربي مدينة غزة.

ولاحقاً، أصدر الجيش مزيداً من أوامر التهجير لسكان مناطق شرقي رفح، والتوجه إلى منطقة المواصي.

وقالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) إن 150 ألف شخص نزحوا حتى الآن من رفح، قبل صدور الأوامر الأخيرة بمزيد من الإخلاء.

قصف واشتباكات برفح

منذ مساء أمس الجمعة، تتعرض عدة مناطق وسط وشرق مدينة رفح لقصف جوي ومدفعي عنيف، وسط اندلاع اشتباكات ضارية بين فصائل المقاومة الفلسطينية وقوات الاحتلال الإسرائيلي.

وصباح اليوم السبت، استهدف قصف جوي إسرائيلي حي السلام ومحيط معبر رفح. كما استهدفت غارة إسرائيلية حي الجنينة شرقي المدينة.

ولاحقاً وقالت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، إنها دمرت ناقلة جند إسرائيلية بقذيفة "الياسين 105" في محيط معبر.

وفي خان يونس، المدينة المجاورة لرفح، ذكر شهود عيان أن قوات الاحتلال تتوغل في منطقة الفراحين شرق عبسان الكبيرة، وتنفذ عمليات تجريف واسعة.

قصف منازل المدنيين

وإلى شمال القطاع ووسطه، يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي ارتكاب عديد من المجازر الدموية بحق الفلسطينيين.

وذكرت مصادر طبية، السبت أن جثامين 20 فلسطينياً وصلت إلى مستشفى شهداء الأقصى بمدينة دير البلح وسط القطاع، عقب قصف ليلي إسرائيلي على عدة مناطق.

وقال مدير الدفاع المدني في شمال قطاع غزة أحمد الكحلوت، إن جيش الاحتلال ارتكب عدداً من المجازر الليلة الماضية (الجمعة) بقصف أكثر من 3 منازل في بيت لاهيا ومخيم جباليا شمالي القطاع.

كما قصفت طائرات الاحتلال منزلاً في مخيم المغازي وسط القطاع.

وأكد الكحلوت أن طواقم الدفاع المدني تواصل عمليات البحث تحت أنقاض المنازل المدمرة.

وأفادت مصادر محلية باستشهاد صحفي فلسطيني مع زوجته وابنه، إثر تعرض منزلهم بمخيم جباليا (شمال)، للقصف الإسرائيلي.

واستشهد وأصيب عدد من الفلسطينيين، بينهم أطفال، جراء قصف إسرائيلي على منزل شرقي بلدة الزوايدة (وسط).

وقال شهود عيان، إن الاحتلال استهدف منزلين بمدينة غزة أحدهما في حي الزيتون والآخر في حي الصبرة، ما أسفر عن وقوع شهداء وجرحى.

وتمكنت الطواقم الطبية من انتشال 3 شهداء من المنزل المقصوف بحي الصبرة، ونقلتهم إلى مستشفى المعمداني في المدينة.

فيما يواجه أفراد الدفاع المدني وطواقم الإسعاف، صعوبة في الوصول إلى المكان المستهدف في حي الزيتون، لتوغل جيش الاحتلال في هذا الحي.

وبدء جيش الاحتلال عملية عسكرية ثانية في مدينة غزة منذ يوم الخميس، فيما كانت الأولى في فبراير/شباط الماضي بزعم "تفكيك بنية معادية تابعة لحماس".

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول تشن قوات الاحتلال الإسرائيلي حرباً على غزة، خلفت نحو 113 ألفاً بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، ونحو 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين.