سياسة
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كوريا الشمالية تختبر نظاماً صاروخياً جديداً وتعتزم نشره خلال العام الجاري
أعلنت كوريا الشمالية، اليوم السبت، اعتزامها تزويد جيشها براجمات صواريخ جديدة من عيار 240 ملم خلال العام الجاري، حسبما أفاد به إعلام رسمي في البلاد مشيراً إلى قرب حدوث "تغيير مهم" في القدرات المدفعية للقوات المسلحة.
كوريا الشمالية تختبر نظاماً صاروخياً جديداً وتعتزم نشره خلال العام الجاري
زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون يتفقد نظام إطلاق الصواريخ المتعددة / صورة: AFP
11 مايو 2024

وأفادت وكالة الأنباء المركزية الكورية بأن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون أشرف أمس الجمعة، على اختبار بالذخيرة الحية لنظام صاروخي "محدّث تقنياً".

وأعلنت الوكالة أن نظام الإطلاق الجديدة سيجري "نشره لدى وحدات الجيش الشعبي الكوري باعتباره تجهيزات بديلة (لأخرى يستخدمها حاليا) بين 2024 و2026".

وقالت بيونغ يانغ إنها أجرت الجمعة اختبارات أصابت خلالها 8 قذائف صاروخية "بإصابة هدف لإثبات الميزة والقوة التدميرية لنظام راجمات الصواريخ المحدث من عيار 240 ملم".

وكانت بيونغ يانغ قالت في فبراير/شباط الماضي إنها طوّرت نظام تحكم جديداً براجمات الصواريخ من عيار 240 ملم ما سيؤدي إلى "تغيير نوعي" في قدراتها الدفاعية، وأجرت الشهر الماضي اختباراً لإطلاق قذائف جديدة.

وأظهرت صور نشرها الإعلام الرسمي الكوري الشمالي الزعيم كيم جونغ أون وهو يتحدث الى مسؤولين عسكريين خلال تفقد راجمة الصواريخ، إضافة إلى ما بدت أنها عمليات اختبار بالذخيرة الحية لهذه الأنظمة الصاروخية.

وأشارت الوكالة إلى أن الاختبارات أثبتت أيضاً قوة "القذائف القابلة للتحكم بها لراجمات الصواريخ".

وأبلغت وزارة الدفاع في كوريا الجنوبية، أنها غير قادرة على تأكيد إجراء كوريا الشمالية اختبارات عسكرية الجمعة.

إلى ذلك أفادت الوكالة الكورية الشمالية بأن كيم جونغ أون بحث في سبل زيادة انتاج نظام الإطلاق الصاروخي الجديد وذخائره إلى "أعلى مستوى".

وأشارت إلى أن "تغييراً مهماً سيطرأ قريباً لجهة زيادة القدرة القتالية المدفعية لجيشنا"، دون تقديم تفاصيل إضافية بهذا الشأن.

واتهمت الولايات المتحدة وحليفتها كوريا الجنوبية، بيونغ يانغ بتزويد موسكو بالأسلحة لاستخدامها في أوكرانيا، على رغم أن العقوبات التي تفرضها عليها الأمم المتحدة، تمنعها من تصدير الأسلحة.

ووجهت كوريا الشمالية في أبريل/نيسان الماضي، الشكر لموسكو على استخدامها حق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن الدولي، لإنهاء رقابة الأمم المتحدة على العقوبات المفروضة عليها.

وتمرّ العلاقات بين الكوريتين في إحدى أسوأ مراحلها منذ انتهاء الحرب في شبه الجزيرة الكورية في الخمسينات من القرن الماضي، مع اعتبار بيونغ يانغ أن سيول هي "العدو الرئيسي" والتلويح بردّ عسكري على أي انتهاك لأراضيها.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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