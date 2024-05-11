سياسة
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غزة.. ارتفاع عدد الشهداء الصحفيين جراء الحرب الإسرائيلية إلى 143
ارتفع عدد الشهداء الصحفيين في غزة إلى 143 منذ بدء الحرب الإسرائيلية، حسبما أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في القطاع اليوم السبت، عقب استشهاد المصور الصحفي بهاء عكاشة في قصف إسرائيلية على منزله بمخيم جباليا.
غزة.. ارتفاع عدد الشهداء الصحفيين جراء الحرب الإسرائيلية إلى 143
ارتفاع عدد الشهداء الصحفيين جراء الحرب الإسرائيلية على غزة إلى 143 / صورة: AFP Archive
11 مايو 2024

وأكد المكتب في بيان ارتفاع عدد الشهداء الصحفيين إلى 143 منذ بدء حرب "الإبادة الجماعية" على قطاع غزة، وذلك بعد ارتقاء الزميل المصور الصحفي بهاء عكاشة".

وأوضح البيان أن عكاشة كان يعمل مصوراً صحفياً في شبكة الأقصى، واستشهد مع زوجته وأبنائه (لم يحدد عددهم) في قصف إسرائيلي لمنزله في مخيم جباليا شمال قطاع غزة.

وحسب بيان سابق للمكتب الإعلامي أواخر أبريل/نيسان الماضي، بلغ عدد الصحفيين الشهداء 142 منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وتواصل إسرائيل الحرب على غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، رغم إصدار مجلس الأمن قراراً بوقف القتال فوراً، وكذلك رغم صدور تعليمات من محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير فورية لمنع وقوع أعمال "إبادة جماعية" وتحسين الوضع الإنساني بغزة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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