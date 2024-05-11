سياسة
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سكان بلدة أوكرانية يخلون منازلهم بعد تقدم القوات الروسية
دفع الهجوم البري الروسي على قطاع "فوفشانسك" الأوكراني المتاخم لمنطقة بيلغورود الروسية، سكان المنطقة إلى مغادرة منازلهم الجمعة.
سكان بلدة أوكرانية يخلون منازلهم بعد تقدم القوات الروسية
متطوعون يساعدون الأوكرانيين على النزوح من منازلهم / صورة: AFP
11 مايو 2024

ونقل مسؤولون أوكرانيون عشرات من سكان المنطقة، في حافلات واقتادوهم إلى مكان غير معلوم، لتأمين حياتهم.

وتطوع العشرات من الأوكرانيين في المساعدة في عمليات الإخلاء، وتقديم الخدمات للنازحين.

وقال المسؤول في شرطة الدوريات في فوفشانسك، أولكسي خاركيفسكي، إن القوات الروسية "عازمة على ما يبدو على تدمير البلدة".

وأضاف: "في غضون 24 ساعة، من المحتمل تسجيل مئات من ضربات المدفعية والألغام وتفجير العشرات من القنابل العنقودية".

وأفادت وزارة الدفاع الأوكرانية في بيان أمس الجمعة، بأن القوات الروسية نفذت "خلال اليوم الماضي، غارات جوية في قطاع فوفشانسك، بقنابل جوية موجهة، مشيرة إلى أنها تتصدى لـ"هذه الهجمات، وتستمر المعارك باختلاف حدتها".

ويفتح الهجوم الروسي الجديد، جبهة جديدة للقتال بعد مرور أكثر من عامين على الهجوم الروسي على أوكرانيا.

ويواجه الجيش الأوكراني صعوبات على جبهة القتال، إذ أضعفه نقص المجندين والتأخير في تسليم المساعدات الغربية، ما أدى إلى تراجع مخزونه من الذخائر، فيما حققت القوات الروسية مكاسب ميدانية، بخاصة في الشرق.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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