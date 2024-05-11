ونقلت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية السبت، عن مصادر بجيش الاحتلال، أن "لاتخاذ قرار بشأن مسألة اليوم التالي، وتفسير سبب الجمود الذي أوجدته القيادة السياسية حول هذه المسألة، أهمية حاسمة".

وتناقش الأوساط السياسية الإسرائيلية، تصورات "اليوم التالي" للحرب على غزة، والتي تتعلق بمن سيحكم القطاع، على افتراض أنه يمكن القضاء على حماس.

وأكدت المصادر للصحيفة، أن "حماس ستبقى في رفح" بما في ذلك بنيتها التحتية، ولو اجتاح الجيش كامل المدينة ووسع عملياته العسكرية فيها.

وأشارت إلى أنه "من أجل التأثير في حماس، تحتاج إلى بديل لها، كان ذلك حكماً عسكرياً مع قدرة اقتصادية ضخمة أو أي جهة أخرى تحل محلها، لا حلول سحرية. الشيء الأكثر أهمية هو اتخاذ القرار، والتردد يؤدي إلى الواقع الحالي".

في سياق متصل، أعلن جيش الاحتلال في بيان على إكس، إنه "حتى الآن انتقل نحو 300 ألف من سكان رفح نحو المنطقة الإنسانية الموسعة في المواصي"، غربي خان يونس.

وكان جيش الاحتلال وجّه في وقت سابق من اليوم، لتهجير سكان مناطق إضافية في شرقي رفح، بعدما صوّت المجلس الوزاري الأمني المصغر (الكابينت) الجمعة، على توسيع الاجتياح الإسرائيلي للمدينة.

ودعا متحدث الجيش أفيخاي أدرعي، عبر منصة إكس، سكان أحياء شرق رفح إلى التوجه فوراً إلى ما سمّاها "المنطقة الإنسانية الموسعة في المواصي".

وخلفت الحرب الإسرائيلية على غزة التي بدأت في 7 أكتوبر/تشرين الأول عشرات آلاف الشهداء والجرحى من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، ونحو 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين.