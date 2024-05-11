سياسة
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حماس تحذر من كارثة إنسانية جراء إغلاق معبر رفح وتدعو المجتمع الدولي للتحرك
حذرت حركة حماس، اليوم السبت، من كارثة إنسانية وتفاقم لحالة المجاعة في جميع أنحاء قطاع غزة المحاصر، نتيجة سيطرة جيش الاحتلال الإسرائيلي على معبر رفح وإغلاقه لليوم الخامس.
حماس تحذر من كارثة إنسانية جراء إغلاق معبر رفح وتدعو المجتمع الدولي للتحرك
حماس تحذر من كارثة إنسانية بتفاقم المجاعة في قطاع غزة جراء إغلاق معبر رفح لليوم الخامس / صورة: Reuters
11 مايو 2024

وشددت حماس في بيان عبر تليغرام على أن السيطرة على المعبر وإغلاقه تسبب بتعطيل وصول المساعدات الإنسانية والطبية "إلى شعبنا الفلسطيني في ظل استمرار العدوان، إضافة إلى توقف خروج الجرحى لتلقي العلاج في الخارج".

وأوضحت أن هذا "ينذر بكارثة إنسانية وتفاقم لحالة المجاعة في جميع أنحاء القطاع المحاصر يتحمل الاحتلال الصهيوني، الذي يُمعن في جريمة الإبادة وحرب التجويع والتطهير العرقي المسؤولية الكاملة عنها".

وطالبت المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومؤسساتها، بالتحرك العاجل لوقف هذه الكارثة الإنسانية، في ظل "تصاعد الهجوم الصهيوني الإجرامي على رفح".

ودعت حماس إلى اتخاذ ما يلزم من إجراءات تجبر "الاحتلال الصهيوني على وقف عدوانه، وعلى الانسحاب من المعبر، وإعادة فتحه وتسهيل وصول الإمدادات الإغاثية والطبية الطارئة لشعبنا المحاصر".

والاثنين الماضي، بدأ جيش الاحتلال الإسرائيلي عملية عسكرية في رفح، وسيطر على الجانب الفلسطيني من معبر المدينة، وأغلقه، ضارباً بالتحذيرات الدولية المتصاعدة عرض الحائط، وسط صمت دولي وضوء أخضر أمريكي.

ورغم زعمه أن العملية "محدودة النطاق"، دعا الجيش، صباح اليوم السبت، لتهجير سكان أحياء جديدة في قلب المدينة بشكل فوري، ليوسع بذلك عملياته.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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