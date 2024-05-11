جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها ألطون، اليوم السبت، في المنتدى الإعلام الأكاديمي التركي-اليوناني بإسطنبول، واقتبس قول الرئيس التركي رجب طيب أردوغان :"نحن في تركيا مع زيادة الأصدقاء لا الأعداء".

وأشار ألطون إلى اعتقاده أن هذه الاجتماعات ستزيد تعزيز وتوطيد وتعميق العلاقات التركية-اليونانية، التي اكتسبت زخماً مؤخراً على أساس الحوار وحسن الجوار.

وكان وزير الخارجية اليوناني يورغوس يرابتريتيس قال: "إن التوقعات من زيارة رئيس وزراء بلاده كيرياكوس ميتسوتاكيس، إلى تركيا لقاء صادق مع الرئيس رجب طيب أردوغان".

وذكر يرابتريتيس أن الاجتماعات بين القادة الأتراك واليونانيين لا ينبغي تهويلها وينبغي اعتبارها طبيعية، مثل الاجتماعات الثنائية لجميع زعماء الدول الأخرى.

وأضاف: "المهم أن نلتقي ونتحدث ونعالج الأزمات ونتخذ الخطوات التالية"، متوقعاً أن يؤدي التقارب التركي اليوناني إلى "تدشين فترة من الهدوء".

وشدد يرابتريتيس، على أنه يوجد توقع آخر لدى اليونان، وهو أن تظل قنوات الاتصال مفتوحة بين الجانبين، لمنع الأزمات المحتملة.

وأكد أن الاتفاقيات الموقعة بين الطرفين خلال زيارة الرئيس أردوغان إلى أثينا في 7 ديسمبر/كانون الأول 2023 "مهمة وتدفع العلاقات بين البلدين إلى الأمام".