ونقلت الصحيفة اليوم السبت، عن "ياعيل" وهي والدة جندي يخدم في وحدة كوماندوز في غزة، وتمثل مجموعة من الأمهات في الوحدة التي يخدم فيها ابنها وفي وحدات أخرى، قولها: "إن عدم اتخاذ إسرائيل قرارَ اليومِ التالي للحرب يؤدي إلى مقتل جنود لا داعي لمقتلهم".

وأضافت الأم التي من المقرر أن يعود ابنها إلى القتال في مدينة جباليا شمالي قطاع غزة: "ينفطر قلبي عندما أرى كيف يدخل الجنود الحرب ويموتون ويصابون مراراً وتكراراً في الأماكن ذاتها التي قاتلوا فيها، فقط بسبب المماطلة لاعتبارات سياسية".

وتابعت: "الآن جباليا مرة أخرى والزيتون (حي بمدينة غزة) مرة أخرى وهكذا سيكون الحال في كل حي قاتلوا فيه بالفعل، ونحن كأمهات نؤمن بالخدمة العسكرية، ولكن نشعر بالإحباط لأن حياة أبنائنا يجري التلاعب بها في لعبة سياسية".

وأوضحت ياعيل: "ابني مقاتل شجاع ومخلص، فقد أصدقاء، والعديد منهم أصيب بجروح خطيرة ولن يتعافوا قريباً، والآن، هو والعديد من زملائه، لا يثقون بالقيادة السياسية".

وأردفت: الجنود غاضبون للغاية لأن تضحياتهم الهائلة لم تُستغل لإعادة المختطفين لدى حماس".

وفي وقت سابق من اليوم السبت، قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، في بيان إنه "وجّه سكان جباليا والأحياء المجاورة للانتقال مؤقتاً إلى الملاجئ غرب مدينة غزة في أعقاب محاولات حماس إعادة تنظيم صفوفها هناك".

كما تواصل القوات الإسرائيلية التوغل منذ الخميس الماضي، في حي الزيتون ومناطق في حيي الصبرة وتل الهوى، جنوبي مدينة غزة، وتنفذ عمليات قصف واسعة في هذه المناطق، ما أسفر عن عشرات القتلى والجرحى إضافة إلى دمار مادي واسع، وفق شهود عيان ومصادر طبية فلسطينية.

وكانت كتائب القسام أعلنت أمس الجمعة أنها "قنصت ضابطاً صهيونياً جنوب حي الزيتون بمدينة غزة" وقالت إنها أصابته "إصابة مباشرة"، إضافة إلى تنفيذها عدة هجمات بصواريخ متعددة وقذائف هاون ضد قوات إسرائيلية في مدينة غزة، وحي الزيتون.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تشن إسرائيل حرباً على غزة خلّفت نحو 113 ألفاً بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وقرابة 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين.

وتواصل إسرائيل الحرب رغم صدور قرار من مجلس الأمن الدولي بوقف القتال فوراً، وكذلك رغم أن محكمة العدل الدولية طالبتها بتدابير فورية لمنع وقوع أعمال "إبادة جماعية"، وتحسين الوضع الإنساني بغزة.