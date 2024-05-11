سياسة
3 دقيقة قراءة
أمهات جنود إسرائيليين بغزة: حياة أبنائنا رهن لعبة سياسية
أفادت صحيفة "معاريف" العبرية، بأن أمهات جنود إسرائيليين، قلن إن أبناءهن يشعرون بالإحباط من العودة إلى القتال في مناطق انسحبوا منها بقطاع غزة، وإنهم لا يثقون بقيادتهم السياسية.
أمهات جنود إسرائيليين بغزة: حياة أبنائنا رهن لعبة سياسية
لا يثقون بالقيادة.. أمهات الجنود الإسرائيليين بغزة: أبناؤنا محبطون من الحرب / صورة: Reuters
11 مايو 2024

ونقلت الصحيفة اليوم السبت، عن "ياعيل" وهي والدة جندي يخدم في وحدة كوماندوز في غزة، وتمثل مجموعة من الأمهات في الوحدة التي يخدم فيها ابنها وفي وحدات أخرى، قولها: "إن عدم اتخاذ إسرائيل قرارَ اليومِ التالي للحرب يؤدي إلى مقتل جنود لا داعي لمقتلهم".

وأضافت الأم التي من المقرر أن يعود ابنها إلى القتال في مدينة جباليا شمالي قطاع غزة: "ينفطر قلبي عندما أرى كيف يدخل الجنود الحرب ويموتون ويصابون مراراً وتكراراً في الأماكن ذاتها التي قاتلوا فيها، فقط بسبب المماطلة لاعتبارات سياسية".

وتابعت: "الآن جباليا مرة أخرى والزيتون (حي بمدينة غزة) مرة أخرى وهكذا سيكون الحال في كل حي قاتلوا فيه بالفعل، ونحن كأمهات نؤمن بالخدمة العسكرية، ولكن نشعر بالإحباط لأن حياة أبنائنا يجري التلاعب بها في لعبة سياسية".

وأوضحت ياعيل: "ابني مقاتل شجاع ومخلص، فقد أصدقاء، والعديد منهم أصيب بجروح خطيرة ولن يتعافوا قريباً، والآن، هو والعديد من زملائه، لا يثقون بالقيادة السياسية".

وأردفت: الجنود غاضبون للغاية لأن تضحياتهم الهائلة لم تُستغل لإعادة المختطفين لدى حماس".

وفي وقت سابق من اليوم السبت، قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، في بيان إنه "وجّه سكان جباليا والأحياء المجاورة للانتقال مؤقتاً إلى الملاجئ غرب مدينة غزة في أعقاب محاولات حماس إعادة تنظيم صفوفها هناك".

كما تواصل القوات الإسرائيلية التوغل منذ الخميس الماضي، في حي الزيتون ومناطق في حيي الصبرة وتل الهوى، جنوبي مدينة غزة، وتنفذ عمليات قصف واسعة في هذه المناطق، ما أسفر عن عشرات القتلى والجرحى إضافة إلى دمار مادي واسع، وفق شهود عيان ومصادر طبية فلسطينية.

وكانت كتائب القسام أعلنت أمس الجمعة أنها "قنصت ضابطاً صهيونياً جنوب حي الزيتون بمدينة غزة" وقالت إنها أصابته "إصابة مباشرة"، إضافة إلى تنفيذها عدة هجمات بصواريخ متعددة وقذائف هاون ضد قوات إسرائيلية في مدينة غزة، وحي الزيتون.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تشن إسرائيل حرباً على غزة خلّفت نحو 113 ألفاً بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وقرابة 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين.

وتواصل إسرائيل الحرب رغم صدور قرار من مجلس الأمن الدولي بوقف القتال فوراً، وكذلك رغم أن محكمة العدل الدولية طالبتها بتدابير فورية لمنع وقوع أعمال "إبادة جماعية"، وتحسين الوضع الإنساني بغزة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
تفاصيل الضربة الأمريكية المفاجئة على إيران.. الخداع والسرية في "مطرقة منتصف الليل"
إيران تستهدف قواعد أمريكية في قطر والعراق.. الدوحة تدين "انتهاك سيادتها" وتحتفظ بحق الرد
أمين عام الناتو يحذّر من امتلاك إيران للسلاح النووي وسط التصعيد العسكري مع إسرائيل
بعثة للأمم المتحدة: بعض هجمات إسرائيل على إيران قد تخالف مبادئ القانون الدولي
تل أبيب تعلن اعتقال إسرائيلي يعمل لصالح طهران وإيران توقف جاسوساً "أوروبياً" يعمل لصالح الاحتلال
إيران تلوّح بوقف التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعد غارات أمريكية على منشآتها النووية
الوكالة الدولية للطاقة الذرية تتوقع أضراراً جسيمة في منشأة فوردو الإيرانية بعد القصف الأمريكي
روسيا تعلن إسقاط 16 مسيّرة أوكرانية.. وكييف تتهم موسكو بقتل مدنيين إثر هجمات بالصواريخ
ترمب يخالف إدارته ويعلن نجاح الضربات على إيران ويناقش مع ستارمر إعادة طهران إلى المفاوضات
عراقجي يؤكد من موسكو حق إيران في الدفاع عن نفسها ويعقد مباحثات "حاسمة" مع بوتين
هجوم صاروخي جديد على تل أبيب.. ونتنياهو يتحدث عن حصيلة القتلى الإسرائيليين
إسرائيل تهاجم أهدافاً إيرانية جديدة.. وطهران تُسقط مسيّرة وتدين عدوان واشنطن على أراضيها بمجلس الأمن
دول عربية تُدين العدوان الأمريكي على إيران وتطالب بوقف التصعيد
"إعلان إسطنبول".. دعم موحَّد لإيران وفلسطين وسوريا ورفض شامل للعدوان الإسرائيلي
إيران تطالب مجلس الأمن بإدانة العدوان الأمريكي وتحمّل واشنطن المسؤولية عن دعم "مجرم حرب"
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us