وأوضح المصدر أن إسرائيل تريد إطالة أمد المفاوضات لأطول فترة ممكنة، داعياً الوسطاء "لإعلان موقفهم من تعنُّت الاحتلال وتحميله مسؤولية الانهيار المحتمل للاتفاق".

وأكد المصدر في حماس أنه "لم يجرِ استثناء رفح من قرار وقف إطلاق النار كما زعمت تقارير صحفية، مشدداً على أن "نتائج معركة رفح ستفرض على إسرائيل شروطاً جديدة"، وتابع: "المفاوضات ما بعد دخول رفح لن تكون كما كانت قبلها".

وأشار المصدر إلى أن الولايات المتحدة قبلت مقترح الوسطاء، مؤكداً أن حركة حماس لم تقدم مطالب إضافية كما زعمت واشنطن.

وقال المصدر: "تعاملنا بإيجابية ومرونة في المفاوضات، ومشاوراتنا مع باقي الفصائل ستحسم كل شىء"، موضحاً أن المشاورات مع فصائل المقاومة "ربما تستغرق أياماً أو أسابيع قليلة".