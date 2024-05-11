وقالت الصحة، في التقرير الإحصائي اليومي: "الاحتلال الإسرائيلي يرتكب 4 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها إلى المستشفيات 28 شهيداً و69 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية".

وأضافت: "ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 34 ألفاً و971 شهيداً و78 ألفاً و641 إصابة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي".

وأشارت إلى أنه "لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم".

العثور على جثامين بمجمع الشفاء

كما أعلنت وزارة الصحة بغزة، العثور على 80 جثة في 3 مقابر جماعية بساحات مجمع الشفاء الطبي بمدينة غزة، بالإضافة إلى عشرات أخرى داخل أقسام المجمع.

وقالت إنها عثرت، حتى الآن، على ما يزيد على 520 جثة في 7 مقابر جماعية بمستشفيات القطاع، جرى اكتشافها على مدى الأشهر الماضية بعد انسحاب القوات الإسرائيلية من مشفى الشفاء ومجمع ناصر الطبي ومشفى كمال عدوان وغيرها.

واوضحت وزارة الصحة أن "310 من الكوادر الطبية معتقلون لدى الاحتلال الإسرائيلي"، مطالبة بالإفراج الفوري عنهم.

استهداف أطفال ونساء

وفي سياق متصل ارتفع عدد شهداء قصف جيش الاحتلال الإسرائيلي لمنزل عائلتي اللوح والخطيب في حي الزوايدة وسط قطاع غزة إلى 26 شخصاً.

كما أفادت تقارير صحفية باستشهاد 9 فلسطينيين وإصابة آخرين بجراح، غالبيتهم نساء وأطفال، جراء قصف إسرائيلي استهدف منزلاً لعائلة القبط في بلدة بيت لاهيا شمالي قطاع غزة.

وفي مدينة رفح جنوبي قطاع غزة، استشهد 7 فلسطينيين جراء قصف إسرائيلي استهدف منزلاً.

يأتي ذلك بالتزامن مع توسع القوات الإسرائيلية بمناطق توغلها في حي الزيتون جنوبي مدينة غزة وسط قصف مكثف لمناطق متفرقة في الحي.

مقتل أسير إسرائيلي

من جانبها أعلنت كتائب القسام أبو عبيدة وفاة الأسير نداف بوبلابيل (51 عاماً) الذي يحمل الجنسية البريطانية بعد استهداف إسرائيلي لمكان احتجازه قبل شهر.

وأضافت القسام في بيان أن الأسير "تدهورت صحته ولقي مصرعه لعدم تلقيه الرعاية الطبية بسبب تدمير الاحتلال للمستشفيات".

وفي وقت سابق من اليوم السبت، قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، في بيان إنه "وجّه سكان جباليا والأحياء المجاورة للانتقال مؤقتاً إلى الملاجئ غرب مدينة غزة في أعقاب محاولات حماس إعادة تنظيم صفوفها هناك".

وتستمر القوات الإسرائيلية في التوغل منذ الخميس الماضي، توغلها في حي الزيتون ومناطق في حيي الصبرة وتل الهوى، جنوبي مدينة غزة، وتنفذ عمليات قصف واسعة في هذه المناطق، ما أسفر عن عشرات القتلى والجرحى إضافة إلى دمار مادي واسع، وفق شهود عيان ومصادر طبية فلسطينية.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تشن إسرائيل حرباً على غزة خلّفت نحو 113 ألفاً بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وقرابة 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين.

وتواصل إسرائيل الحرب رغم صدور قرار من مجلس الأمن الدولي بوقف القتال فوراً، وكذلك رغم أن محكمة العدل الدولية طالبتها بتدابير فورية لمنع وقوع أعمال "إبادة جماعية"، وتحسين الوضع الإنساني بغزة.