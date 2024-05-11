سياسة
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حركة حماس تحذر من كارثة إنسانية جراء إغلاق معبر رفح لليوم الخامس
قالت حركة حماس، اليوم السبت، إن سيطرة جيش الاحتلال الإسرائيلي على معبر رفح وإغلاقه لليوم الخامس، ينذر بكارثة إنسانية وتفاقم لحالة المجاعة في جميع أنحاء قطاع غزة المحاصر.
حركة حماس تحذر من كارثة إنسانية جراء إغلاق معبر رفح لليوم الخامس
حركة حماس تحذر من كارثة إنسانية جراء إغلاق معبر رفح لليوم الخامس / صورة: AA
11 مايو 2024

وأضافت الحركة في بيان لها أن "السيطرة على المعبر وإغلاقه تسببا بتعطيل وصول المساعدات الإنسانية والطبية إلى شعبنا الفلسطيني في ظل استمرار العدوان، إضافة إلى توقف خروج الجرحى لتلقي العلاج في الخارج".

وتابعت: "هذا ينذر بكارثة إنسانية وتفاقم لحالة المجاعة في جميع أنحاء القطاع المحاصر، يتحمل الاحتلال الصهيوني، الذي يُمعن في جريمة الإبادة وحرب التجويع والتطهير العرقي المسؤولية الكاملة عنها".

ودعت حماس "المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومؤسساتها، للتحرك العاجل لوقف هذه الكارثة الإنسانية، في ظل تصاعد الهجوم الصهيوني الإجرامي على رفح".

وشددت على ضرورة "اتخاذ ما يلزم من إجراءات تجبر الاحتلال الصهيوني على وقف عدوانه، وعلى الانسحاب من المعبر، وإعادة فتحه وتسهيل وصول الإمدادات الإغاثية والطبية الطارئة لشعبنا المحاصر".

وبدأ جيش الاحتلال الإسرائيلي الاثنين الماضي، عملية عسكرية في رفح، وسيطر على الجانب الفلسطيني من معبر المدينة، وأغلقه، ضارباً بالتحذيرات الدولية المتصاعدة عرض الحائط، وسط صمت دولي وضوء أخضر أمريكي.

وفي وقت سابق من اليوم السبت، قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، في بيان إنه "وجّه سكان جباليا والأحياء المجاورة للانتقال مؤقتاً إلى الملاجئ غرب مدينة غزة في أعقاب محاولات حماس إعادة تنظيم صفوفها هناك".

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تشن إسرائيل حرباً على غزة خلّفت نحو 113 ألفاً بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وقرابة 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين.

وتواصل إسرائيل الحرب رغم صدور قرار من مجلس الأمن الدولي بوقف القتال فوراً، وكذلك رغم أن محكمة العدل الدولية طالبتها بتدابير فورية لمنع وقوع أعمال "إبادة جماعية"، وتحسين الوضع الإنساني بغزة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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