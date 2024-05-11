سياسة
2 دقيقة قراءة
المتحدث باسم "العدالة والتنمية" يرحب بقرار الأمم المتحدة بشأن عضوية فلسطين
رحب نائب رئيس حزب العدالة والتنمية التركي، والمتحدث باسم الحزب، عمر جليك، اليوم السبت، بموافقة الجمعية العامة للأمم المتحدة على مشروع قرار يدعم عضوية كاملة لدولة فلسطين بالأمم المتحدة، واعتبره "تطوراً سارّاً".
المتحدث باسم "العدالة والتنمية" يرحب بقرار الأمم المتحدة بشأن عضوية فلسطين
نائب رئيس حزب العدالة والتنمية التركي والمتحدث باسم الحزب عمر جليك / صورة: AA
11 مايو 2024

وقال جليك، في منشور له على حسابه بمنصة "إكس": "إنه تطور سار أن مشروع القرار الذي يطالب بمنح فلسطين عضوية في الأمم المتحدة التابعة لمجلس الأمن ومنحها بعض الحقوق الإضافية، قد جرى قبوله بأغلبية ساحقة في الجمعية العامة للأمم المتحدة".

وأضاف: "ومن ناحية أخرى، فإن تمزيق سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة ميثاق الأمم المتحدة على المنصة، أظهر مرة أخرى أن إسرائيل لا تعترف بالقانون الدولي".

وتابع: "أولئك الذين عارضوا القرار ارتكبوا خطأً تاريخيّاً سيُسجل علامة سوداء في التاريخ السياسي من خلال وضع أنفسهم ضد النظام الدولي".

وطالب المتحدث باسم حزب العدالة والتنمية، المجتمع الدولي "بأن يتخذ مزيداً من الخطوات الملموسة والمتقدمة لإنهاء العدوان الهمجي الذي تشنه حكومة نتنياهو ضد الفلسطينيين، ويجب على مجلس الأمن الدولي أن يعترف بدولة فلسطين وبقضية الشعب الفلسطيني العادلة".

وأشار إلى أن "دعم المجتمع الدولي القوي للشعب الفلسطيني وحل الدولتين في الجمعية العامة للأمم المتحدة يظهر إجماعاً دوليّاً بشأن دعم السلام في الشرق الأوسط والعالم".

وأمس الجمعة، تبنَّت الجمعية العامة للأمم المتحدة قراراً مُقدماً من المجموعة العربية ودول أخرى، يؤكد أن دولة فلسطين "مؤهلة لعضوية الأمم المتحدة الكاملة وفقاً للمادة 4 من ميثاق الأمم المتحدة"، و"ينبغي بالتالي قبولها عضواً" في المنظمة.

وصوّت لصالح القرار 143 دولة، وعارضته 9، وامتنعت 25 دولة عن التصويت، وفق موقع المنظمة الأممية الإلكتروني.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
تفاصيل الضربة الأمريكية المفاجئة على إيران.. الخداع والسرية في "مطرقة منتصف الليل"
إيران تستهدف قواعد أمريكية في قطر والعراق.. الدوحة تدين "انتهاك سيادتها" وتحتفظ بحق الرد
أمين عام الناتو يحذّر من امتلاك إيران للسلاح النووي وسط التصعيد العسكري مع إسرائيل
بعثة للأمم المتحدة: بعض هجمات إسرائيل على إيران قد تخالف مبادئ القانون الدولي
تل أبيب تعلن اعتقال إسرائيلي يعمل لصالح طهران وإيران توقف جاسوساً "أوروبياً" يعمل لصالح الاحتلال
إيران تلوّح بوقف التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعد غارات أمريكية على منشآتها النووية
الوكالة الدولية للطاقة الذرية تتوقع أضراراً جسيمة في منشأة فوردو الإيرانية بعد القصف الأمريكي
روسيا تعلن إسقاط 16 مسيّرة أوكرانية.. وكييف تتهم موسكو بقتل مدنيين إثر هجمات بالصواريخ
ترمب يخالف إدارته ويعلن نجاح الضربات على إيران ويناقش مع ستارمر إعادة طهران إلى المفاوضات
عراقجي يؤكد من موسكو حق إيران في الدفاع عن نفسها ويعقد مباحثات "حاسمة" مع بوتين
هجوم صاروخي جديد على تل أبيب.. ونتنياهو يتحدث عن حصيلة القتلى الإسرائيليين
إسرائيل تهاجم أهدافاً إيرانية جديدة.. وطهران تُسقط مسيّرة وتدين عدوان واشنطن على أراضيها بمجلس الأمن
دول عربية تُدين العدوان الأمريكي على إيران وتطالب بوقف التصعيد
"إعلان إسطنبول".. دعم موحَّد لإيران وفلسطين وسوريا ورفض شامل للعدوان الإسرائيلي
إيران تطالب مجلس الأمن بإدانة العدوان الأمريكي وتحمّل واشنطن المسؤولية عن دعم "مجرم حرب"
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us