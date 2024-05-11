وقال جليك، في منشور له على حسابه بمنصة "إكس": "إنه تطور سار أن مشروع القرار الذي يطالب بمنح فلسطين عضوية في الأمم المتحدة التابعة لمجلس الأمن ومنحها بعض الحقوق الإضافية، قد جرى قبوله بأغلبية ساحقة في الجمعية العامة للأمم المتحدة".

وأضاف: "ومن ناحية أخرى، فإن تمزيق سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة ميثاق الأمم المتحدة على المنصة، أظهر مرة أخرى أن إسرائيل لا تعترف بالقانون الدولي".

وتابع: "أولئك الذين عارضوا القرار ارتكبوا خطأً تاريخيّاً سيُسجل علامة سوداء في التاريخ السياسي من خلال وضع أنفسهم ضد النظام الدولي".

وطالب المتحدث باسم حزب العدالة والتنمية، المجتمع الدولي "بأن يتخذ مزيداً من الخطوات الملموسة والمتقدمة لإنهاء العدوان الهمجي الذي تشنه حكومة نتنياهو ضد الفلسطينيين، ويجب على مجلس الأمن الدولي أن يعترف بدولة فلسطين وبقضية الشعب الفلسطيني العادلة".

وأشار إلى أن "دعم المجتمع الدولي القوي للشعب الفلسطيني وحل الدولتين في الجمعية العامة للأمم المتحدة يظهر إجماعاً دوليّاً بشأن دعم السلام في الشرق الأوسط والعالم".

وأمس الجمعة، تبنَّت الجمعية العامة للأمم المتحدة قراراً مُقدماً من المجموعة العربية ودول أخرى، يؤكد أن دولة فلسطين "مؤهلة لعضوية الأمم المتحدة الكاملة وفقاً للمادة 4 من ميثاق الأمم المتحدة"، و"ينبغي بالتالي قبولها عضواً" في المنظمة.

وصوّت لصالح القرار 143 دولة، وعارضته 9، وامتنعت 25 دولة عن التصويت، وفق موقع المنظمة الأممية الإلكتروني.