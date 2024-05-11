سياسة
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بسبب التصعيد الإسرائيلي.. القاهرة ترفض التنسيق مع الاحتلال بشأن معبر رفح
قال إعلام مصري، اليوم السبت، إن القاهرة رفضت التنسيق مع تل أبيب، بشأن معبر رفح الحدودي بسبب التصعيد الإسرائيلي، مشيراً إلى أن مصر أبلغت جميع الأطراف المعنية بتحمل إسرائيل مسؤولية تدهور الأوضاع بغزة.
بسبب التصعيد الإسرائيلي.. القاهرة ترفض التنسيق مع الاحتلال بشأن معبر رفح
الدبابات الإسرائيلية في الجانب الفلسطيني من معبر رفح / صورة: Reuters
11 مايو 2024

ونقلت قناة القاهرة الإخبارية (خاصة) عن مصدر رفيع المستوى، لم تذكر اسمه، قوله: "إن مصر رفضت التنسيق مع إسرائيل بشأن معبر رفح بسبب التصعيد الإسرائيلي غير المقبول".

وأضاف المصدر: "مصر حمّلت إسرائيل مسؤولية تدهور الأوضاع بقطاع غزة أمام الأطراف كافة".

وحسب المصدر فإن "مصر أبلغت جميع الأطراف المعنية بتحمل إسرائيل مسؤولية تدهور الأوضاع الإنسانية بقطاع غزة، وأدت مصر دورها للوصول إلى اتفاق هدنة، وتحمّلت مسؤوليتها التاريخية تجاه الشعب الفلسطيني".

وأشار إلى أن "القاهرة حذّرت تل أبيب من تداعيات استمرار سيطرتها على معبر رفح، وحمّلتها المسؤولية كاملة عن تدهور الوضع الإنساني بقطاع غزة".

ووفق تقدير وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، نزح 150 ألف فلسطيني من رفح بعد العملية العسكرية التي شنتها إسرائيل على المدينة، متجاهلة كل التحذيرات الدولية.

ويأتي ذلك بالتزامن، مع توسيع جيش الاحتلال الإسرائيلي هجماته البرية والجوية، منذ صباح اليوم السبت، في جميع أنحاء قطاع غزة بعد مطالبته بتهجير أهالي مناطق واسعة شمالي القطاع ووسط مدينة رفح، وتوغله جنوبي مدينة غزة وشرقي خان يونس، إضافة إلى تنفيذه سلسلة غارات عنيفة أسفرت عن عشرات الشهداء والجرحى بمناطق متفرقة من القطاع.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، اليوم السبت، ارتفاع حصيلة ضحايا الحرب الإسرائيلية على القطاع إلى "34 ألفاً و971 شهيداً و78 ألفاً و641 إصابة" منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تشن إسرائيل حرباً على غزة خلّفت نحو 113 ألفاً بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وقرابة 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين.

وتواصل إسرائيل الحرب رغم صدور قرار من مجلس الأمن الدولي بوقف القتال فوراً، وكذلك رغم أن محكمة العدل الدولية طالبتها بتدابير فورية لمنع وقوع أعمال "إبادة جماعية"، وتحسين الوضع الإنساني بغزة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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