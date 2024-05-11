سياسة
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لمواقفه الداعمة لفلسطين.. منح بطل الكونغ فو التركي آق يوز "وسام القدس"
قلّدت دولة فلسطين بطل الكونغ فو التركي نجم الدين أربكان آق يوز مرتبة "فارس القدس" و"وسام القدس" إزاء مواقفه الداعمة للشعب الفلسطيني، وذلك ها.الذي سحب الاتحاد الأوروبي لقب البطولة منه بعد رفعه العلم الفلسطيني خلال تتويجه ببطولة أوروبا.
لمواقفه الداعمة لفلسطين.. منح بطل الكونغ فو التركي آق يوز "وسام القدس"
رئيس اللجنة الأولمبية الفلسطينية جبريل الرجوب يقلّد أربكان "وسام القدس" ومرتبة "فارس القدس" / صورة: AA
11 مايو 2024

وأُقيمت المراسم في مقر القنصلية الفلسطينية بإسطنبول، بمشاركة رئيس اللجنة الأولمبية الفلسطينية جبريل الرجوب، والسفير الفلسطيني لدى أنقرة فايد مصطفى، والقنصل العام الفلسطيني بإسطنبول هناء عبد الرحمن.

وأشاد الرجوب في كلمة له بموافق آق يوز الداعمة لفلسطين وقال إنه يجسّد "الحالة الإنسانية التركية وموقفها المتميّز تجاه القضية الفلسطينية".

وأشار إلى أنّ الرياضي التركي "قدّم نفسه كإنسان عظيم وأيقونة إنسانية من خلال اللعبة التي يمارسها والتي تقوم على الأخلاق والقيم والتنافس الشريف، والذي يجسد من خلالها إنسانيته ونال العديد من الميداليات وتوج في مختلف المحافل".

وأردف الرجوب، أنه منح الوسام والمرتبة للرياضي التركي نيابة عن رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس وباسم الشعب الفلسطيني، مؤكداً أن الاستحقاق الرياضي الذي حققه "آق يوز" نال تقدير وإعجاب الشعب الفلسطيني.

بجانبه، عبّر آق يوز عن شكره للدولة الفلسطينية ولشعبها إزاء تقليده "وسام القدس" ومرتبة "فارس القدس"، مشدداً على أن هذا التكريم له يعد بالنسبة له "أثمن من البطولة الأوروبية أو البطولات العالمية الأخرى".

وتابع أنه "لا شيء من بطولاتي التي حققتها، أهم من قطرة دم واحدة من أطفال صغار ماتوا وقُتلوا هناك (فلسطين)".

واحتفل آق يوز وفي ديسمبر/كانون الأول الفائت، بفوزه بالبطولة الأوروبية في الكونغ فو، التي أُقيمت في إسطنبول، برفع العلم الفلسطيني وأداء "رقصة أصحاب الأرض" المعروفة بـ"الدبكة".

وعلى إثر ذلك، أطلق الاتحاد الأوروبي للكونغ فو تحقيقاً حول التصرّف الذي قام به آق يوز للتضامن مع قطاع غزة ضد هجمات الاحتلال الإسرائيلية المتواصلة منذ أكتوبر/تشرين الأول الفائت، قبل أن يعلن الاتحاد مؤخراً سحب لقب البطولة من الرياضي التركي.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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