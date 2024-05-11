وأكد رامافوزا في بيان أن على العالم أن يبذل المزيد من الجهد لإنهاء اضطهاد الفلسطينيين، "بما في ذلك اضطهاد العديد من النساء والأطفال الأبرياء".

ودعا المجتمع الدولي، بما في ذلك حلفاء إسرائيل، إلى عدم غضّ الطرف عن الإبادة الجماعية المستمرة للفلسطينيين في غزة، مضيفاً أن "الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي ترتكبها إسرائيل بحق الفلسطينيين قد وصلت إلى مستويات غير مفهومة من القسوة والكراهية والقمع العنيف الشديد".

وأشار رامافوزا إلى أن بلاده قدّمت "طلباً عاجلاً"، الجمعة، إلى محكمة العدل الدولية لاتخاذ إجراءات إضافية لحماية الشعب الفلسطيني في غزة من الانتهاكات الجسيمة بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية نتيجة للهجوم العسكري الإسرائيلي المستمر على مدينة رفح جنوبي.

ونهاية ديسمبر/ كانون الأول 2023، رفعت جنوب إفريقيا دعوى قضائية ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية على أساس أنها انتهكت اتفاقية الأمم المتحدة لعام 1948 بشأن منع الإبادة الجماعية.

ولاحقاً تقدّمت عدة دول بطلبات الانضمام إلى القضية بينها تركيا وليبيا ونيكاراغوا وكولومبيا.