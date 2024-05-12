سياسة
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"هذه أيام صعبة".. لابيد: الذي تحتاجه هذه البلاد أن يكون نتنياهو خارج حياتنا
تعهّد زعيم المعارضة في إسرائيل يائير لابيد، السبت، بإسقاط حكومة بنيامين نتنياهو، معتبراً أن "الذي تحتاجه هذه البلاد أن يكون نتنياهو خارج حياتنا".
"هذه أيام صعبة".. لابيد: الذي تحتاجه هذه البلاد أن يكون نتنياهو خارج حياتنا
لابيد: هذه أيام صعبة، والشيء الذي تحتاجه هذه البلاد أكثر من أي شيء آخر، أن يكون نتنياهو خارج حياتنا / صورة: @yairlapid
12 مايو 2024

وقال لابيد مخاطباً المتظاهرين، إن "هذه أيام صعبة، والشيء الذي تحتاجه هذه البلاد أكثر من أي شيء آخر، أن يكون نتنياهو خارج حياتنا".

وأضاف "مهمتي أن أفعل كل شيء حتى تتحول قوتكم هذه في اللحظة المناسبة إلى تغيير سياسي".

وأردف لابيد: "أعاهدكم وأقسم لكم أننا سنواصل العمل حتى يتم ذلك، ستسقط هذه الحكومة. هذه الحكومة لن تدوم. سنعيدهم إلى وطنهم!"، في إشارة للمحتجزين بغزة.

وتشهد العديد من المدن في إسرائيل، تظاهر آلاف المحتجين للمطالبة بإبرام صفقة تبادل أسرى عاجلة مع حركة حماس، وإجراء انتخابات مبكرة.

وفي وقت سابق السبت، اتهمت عائلات الأسرى الإسرائيليين بغزة، حكومة نتنياهو، بـ"التخلي عن أبنائهم وتركهم يموتون"، وذلك بعد إعلان كتائب القسام وفاة (نداف بوبلابيل/51 عاماً) الأسير لديها والذي يحمل الجنسية البريطانية متأثراً بإصابته جراء قصف إسرائيلي قبل أكثر من شهر.

بدأ جيش الاحتلال الإسرائيلي الاثنين عملية شرق مدينة رفح جنوب قطاع غزة رغم التحذيرات الدولية، فيما دعا صباح السبت، إلى تهجير سكان أحياء في قلب المدينة بشكل فوري لتوسيع العملية في المدينة.

وخلّف العدوان الإسرائيلي المدمّر المتواصل على قطاع غزة نحو 113 ألف شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، ما استدعى محاكمة تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بدعوى "إبادة جماعية".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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