سياسة
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الرشق: حرب نتنياهو في غزة "عبثية وتدور في حلقة مفرغة"
أكدت حركة حماس، السبت، أن الحرب التي يخوضها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وجيشه في قطاع غزة "عبثية وتدور في حلقة مفرغة".
الرشق: حرب نتنياهو في غزة "عبثية وتدور في حلقة مفرغة"
الرشق: الحرب التي يخوضها نتنياهو وجيشه عبثية وبلا أهداف، وباتت تدور في حلقة مفرغة / Others
12 مايو 2024

جاء ذلك في منشر للقيادي في الحركة عزت الرشق على منصة تليغرام، تزامنا مع توسيع جيش الاحتلال الإسرائيلي هجماته البرية والجوية بشكل متزامن في جميع محافظات قطاع غزة.

وقال الرشق إن "الحرب التي يخوضها نتنياهو وجيشه عبثية وبلا أهداف، وباتت تدور في حلقة مفرغة".

والسبت، وسّع جيش الاحتلال الإسرائيلي هجماته البرية والجوية بشكل متزامن في جميع محافظات قطاع غزة، بعد مساعيه بتهجير أهالي مناطق واسعة في شمالي القطاع ووسط مدينة رفح (جنوب) وتوغله في جنوبي مدينة غزة وشرقي خان يونس (جنوب) إضافة لتنفيذه سلسلة غارات عنيفة أسفرت عن عشرات القتلى والجرحى بمناطق متفرقة من القطاع.

وتشن إسرائيل منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، حرباً مدمرة على قطاع غزة تسببت بسقوط عشرات الآلاف من الضحايا غالبيتهم من الأطفال والنساء، وخلّفت دماراً وخراباً واسعَين وكوارث صحية وبيئية وأزمات إنسانية، ما استدعى محاكمة تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بدعوى "إبادة جماعية".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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