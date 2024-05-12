سياسة
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أكاديميو جامعة برينستون الأمريكية يضربون عن الطعام تضامناً مع غزة
لحق أكثر من 12 من أعضاء هيئة التدريس من جامعة برينستون الأمريكية بطلاب أضربوا عن الطعام في وقت سابق من الشهر الجاري، تضامناً مع الفلسطينيين في قطاع غزة الذين يتعرضون لهجمات الإسرائيلية مستمرة 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي. .
أكاديميو جامعة برينستون الأمريكية يضربون عن الطعام تضامناً مع غزة
أكاديميو جامعة برينستون الأمريكية يضربون عن الطعام تضامنا مع غزة. / صورة: AP
12 مايو 2024

وفي 3 مايو/أيار الجاري، بدأت مجموعة من الطلاب (18 طالباً) في جامعة برينستون الأمريكية إضراباً عن الطعام.

وصرح أعضاء هيئة التدريس بجامعة برينستون، في بيان، "إن تضامننا الذي دام يوماً كاملاً يعتبر جهداً ضئيلاً مقارنةً بجهود طلابنا ملتزمي هذا الإضراب لإظهار تضامنهم مع الشعب الفلسطيني في غزة والضفة الغربية، الذي يتعرض للمجاعة القسرية، والإبادة من إسرائيل".

وأضاف البيان: "نحث إدارة الجامعة على الدخول في مفاوضات بحسن نية مع ممثلي الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والنظر في الحاجة الملحة إلى وقف التعامل مع إسرائيل لحين وقفها حرب الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني في غزة".

كما دعا أعضاء هيئة التدريس إلى العفو عن الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والموظفين الذين واجهوا إجراءات تأديبية بسبب مشاركتهم في احتجاجات سلمية.

ومنذ 18 أبريل/نيسان الماضي، تشهد الجامعات الأمريكية حراكاً طلابياً داعماً لقطاع غزة في مواجهة الحرب الإسرائيلية، لتتسع لاحقاً وتنتقل إلى جامعات بدول مثل فرنسا وبريطانيا وألمانيا وكندا والهند.

والسبت، وسع جيش الاحتلال الإسرائيلي هجماته البرية والجوية، بشكل متزامن في جميع محافظات قطاع غزة بعد مطالبته بتهجير أهالي مناطق واسعة في شمالي القطاع ووسط مدينة رفح (جنوب) وتوغله في جنوبي مدينة غزة وشرقي خان يونس (جنوب) إضافة إلى تنفيذه سلسلة غارات عنيفة أسفرت عن عشرات القتلى والجرحى بمناطق متفرقة من القطاع.

وتشن إسرائيل منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، حرباً مدمرة على قطاع غزة، تسببت بسقوط مئات الآلاف من الضحايا غالبيتهم من الأطفال والنساء، وخلفت دماراً وخراباً واسعين وكوارث صحية وبيئية وأزمات إنسانية، وفق مسؤولين حكوميين وأمميين.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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