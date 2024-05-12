سياسة
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أهالي 600 عسكري إسرائيلي يهاجمون حكومة نتنياهو ويعارضون اجتياح رفح
كشفت هيئة البث العبرية الرسمية عن معارضة أهالي أكثر من 600 عسكري نظامي في الجيش الإسرائيلي عزم حكومة بنيامين نتنياهو، تنفيذ عملية عسكرية واسعة في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.
أهالي 600 عسكري إسرائيلي يهاجمون حكومة نتنياهو ويعارضون اجتياح رفح
أهالي 600 عسكري إسرائيلي يهاجمون حكومة نتنياهو ويعارضون اجتياح رفح / صورة: AFP Archive
12 مايو 2024

وقالت هيئة البث، أمس السبت، إن أهالي أكثر من 600 ضابط وجندي نظامي في الجيش بعثوا برسالة إلى نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت، ورئيس الأركان هرتسي هاليفي، أبدوا فيها معارضتهم لتنفيذ عملية عسكرية واسعة في رفح.

وجاء في رسالة أهالي العسكريين: "أبناؤنا، وبعد أكثر من 6 أشهر من القتال العنيف، أصبحوا منهكين وضعفاء للغاية جسدياً وعقلياً، ونتيجة لذلك، شهدنا حالات انتهت بخسارة أرواح جنود وإصابات جسدية وعقلية خطيرة للغاية، وهذا ببساطة هو الخروج عن القانون".

وأشار الأهالي إلى أن "بعض الأحداث والحوادث التي جرت خلال المعارك وأدت إلى مقتل عسكريين وأضرت بصحتهم، لا يمليها الواقع، وبعضها على الأقل كان سببه اعتبارات سياسية وغيرها".

وهاجم الأهالي الحكومة قائلين: "للأسف أنتم لا تتعاملون مع المقاتلين بالمسؤولية المطلوبة منكم، أوكلنا أغلى ما لدينا إلى الدولة وأنتم لا تفعلون ما يكفي لحمايتهم".

وبداية مايو/أيار الجاري، قدم أهالي العسكريين التماساً إلى مجلس الحرب والحكومة الموسعة لإجراء مناقشة سياسية واستراتيجية قبل العملية في رفح.

والاثنين الماضي، أعلنت تل أبيب بدء عملية عسكرية في رفح، زعمت بأنها "محدودة النطاق"، ووجهت تحذيرات إلى 100 ألف فلسطيني بالهجرة قسراً شرق المدينة.

ورغم التحذيرات الدولية المتصاعدة تجاه توسيع العمليات العسكرية في رفح، دعا الجيش الإسرائيلي صباح أمس السبت، إلى تهجير سكان أحياء في قلب المدينة "بشكل فوري"، ليوسع بذلك عملياته التي بدأت الاثنين، شرقي المدينة.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي السبت، أن عدد القتلى في صفوفه ارتفع إلى 372 منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، بينهم 57 قُتلوا منذ بدء العملية البرية في قطاع غزة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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