وقالت وزارة الدفاع الروسية في مؤتمر صحفي إن قواتها سيطرت على قرى بليتينيفكا وأوهيرتسيف وبوريسيفكا وبيلنا وستريليتشا في منطقة خاركيف على الجهة الأخرى من الحدود مع منطقة بيلجورود الروسية.

فيما شددت وزارة الدفاع الأوكرانية على "صد" هذه الهجمات واستمرار "القتال متفاوت الشدة"، مشيرة إلى أن روسيا شنت غارات جوية على منطقة قريبة من الحدود.

وقال حاكم خاركيف أوليه سينيهوبوف إن الاشتباكات لا تزال مستمرة في القرى الخمس التي تبعد ما بين 3 و5 كيلومترات عن الحدود الروسية.

واعتبر سينيهوبوف أنه لا يوجد خطر وشيك على عاصمة المنطقة خاركيف، وهي ثاني أكبر مدن أوكرانيا، وأنه لا حاجة إلى البدء في إجلاء سكانها البالغ عددهم نحو 1.3 مليون نسمة والذين ما زالوا يعيشون هناك على الرغم من الهجمات المتكررة بالصواريخ والطائرات المسيرة.

وأوضح أن السلطات أجلت أكثر من 2500 شخص من المنطقة الحدودية.

كما قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في خطابه المسائي المصور إن المعارك مستمرة في 7 قرى حدودية في منطقة خاركيف، ووصف الوضع في منطقة دونيتسك بأنه "متوتر على وجه الخصوص".

وأضاف "عملياتنا الدفاعية مستمرة في منطقة خاركيف، في منطقة قرى ستريليتشا وكراسني وموروخوفيتس وأولينيكوفو ولوكيانتسي وهاتيشتش وبليتينيفكا".

وتابع "الوضع في دونيتسك على وجه الخصوص لا يزال متوتراً، لاسيما في اتجاه بوكروفسكي"، مشيراً إلى صد 9 هجمات (روسية).

وسارعت كييف بإرسال تعزيزات للتعامل مع التوغل. وقال نزار فولوشين المتحدث باسم القيادة الشرقية إن "القوات الأوكرانية تمكنت من احتواء القوات الروسية في المناطق الحدودية التي لم يتضح من الذي يسيطر عليها".

وهاجمت القوات الروسية في بداية عمليتها العسكرية فبراير/شباط 2022 منطقة خاركيف لأول مرة، لكن تم صدها من معظم أنحاء المنطقة في هجوم مضاد أوكراني خاطف في سبتمبر/ أيلول من ذلك العام.

وتتعرض منطقة بيلجورود الروسية المجاورة منذ ذلك الحين لهجمات أوكرانية منتظمة بالطائرات المسيرة والمدفعية. وأشار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في مارس/ آذار الماضي إلى أن موسكو قد تحاول إقامة منطقة عازلة داخل الأراضي الأوكرانية.