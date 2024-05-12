ورجعت الإذاعة الإسرائيلية الاستقالة إلى عدم اتخاذ رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قرارات بشأن اليوم التالي للحرب على غزة وعودة العمليات شمال القطاع.

وتأتي الاستقالة بعد يومين من تقديم موشيك أفيف رئيس المنظومة الدعائية لإسرائيل (هسبرا) استقالته عقب تعيينه بأشهر فقط.

وخلال الأسابيع الماضية، قدم مسؤولون إسرائيليون استقالتهم للفشل في إدارة الحرب على غزة، أو التنبؤ بهجمات 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، وأبرزهم رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية أهارون هاليفا.

وفي نهاية أبريل/نيسان الماضي، رجحت القناة 12 العبرية الخاصة استقالة رئيس الأركان الإسرائيلي هرتسي هاليفي خلال الفترة المقبلة، وأن نقاشاً يدور حالياً حول خليفته.

وقالت القناة إنه "أصبح من الواضح للجميع أن جميع الضباط المسؤولين عن كارثة 7 أكتوبر/تشرين الأول سيعودون إلى ديارهم، بداية من رئيس الأركان".

وتواصل إسرائيل حربها المدمرة على قطاع غزة رغم صدور قرار من مجلس الأمن الدولي بوقف إطلاق النار فوراً، ورغم مثولها أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب "إبادة ".