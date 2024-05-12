سياسة
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الجيش الأمريكي يعلن إسقاط 4 مسيّرات للحوثيين بالبحر الأحمر وخليج عدن
أعلنت القيادة العسكرية الأمريكية الوسطى (سنتكوم) مساء السبت، إسقاط 4 مسيّرات تابعة لجماعة الحوثي في حادثتين منفصلتين بالبحر الأحمر وخليج عدن.
الجيش الأمريكي يعلن إسقاط 4 مسيّرات للحوثيين بالبحر الأحمر وخليج عدن
قالت سنتكوم إن 3 من المسيّرات الحوثية الأربع أسقِطت في منطقة البحر الأحمر، أما الرابعة فسقطت فوق خليج عدن. / صورة: Reuters
12 مايو 2024

وقالت سنتكوم إن 3 من المسيّرات الحوثية الأربع أسقِطت في منطقة البحر الأحمر، أما الرابعة فسقطت فوق خليج عدن أول أمس الجمعة، واصفة المسيّرات، في بيان، بأنها "كانت تهديداً وشيكاً لقوات التحالف والبواخر في المنطقة"،

وأوضحت أنه "لم يُبلَغ عن وقوع أي إصابات أو أضرار في السفن الأمريكية أو سفن التحالف".

و"تضامناً مع غزة" التي تواجه حرباً إسرائيلية مدمرة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، استهدف الحوثيون بصواريخ ومسيّرات سفن شحن إسرائيلية أو مرتبطة بها في البحرين الأحمر والعربي.

وفي الآونة الأخيرة، قالت جماعة الحوثي اليمنية إنها ستوسع ضرباتها لتشمل "السفن المرتبطة بالعدو المارة في المحيط الهندي عبر طريق رأس الرجاء الصالح".

وأعلنت الجماعة الخميس الماضي استهدافها 112 سفينة إسرائيلية وأمريكية وبريطانية، منذ بدء عملياتها المناصرة لغزة في نوفمبر/تشرين الثاني 2023.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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