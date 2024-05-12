سياسة
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مقررة أممية تصف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة بالهولوكوست
شددت فرانشيسكا ألبانيز المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بفلسطين، أمس السبت، على أن ما يحدث في قطاع غزة الذي يتعرض لحرب إسرائيلية مدمرة "ليس حرباً بل إبادة تذكر بالهولوكوست".
مقررة أممية تصف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة بالهولوكوست
مقابر جماعية للفلسطينيين بجوار مجمع الشفاء الطبي. / صورة: AA
12 مايو 2024

وقالت ألبانيز في افتتاح المنتدى الاجتماعي مغرب-مشرق المقام بتونس 11و12 مايو/أيار الحالي، عن الهجمات الإسرائيلية المستمرة ضد قطاع غزة: "كيف يمكننا تجاهل ما يحدث في غزة الآن؟ هذه مأساة.".

وأشارت إلى "انتهاكات حقوق الإنسان في غزة، وإلى مقتل 35 ألف شخص على يد القوات الاحتلال الإسرائيلية ببينهم نحو 15 ألف طفل"، مشددة على أن إسرائيل "تهدف بهذه الهجمات إلى الانتقام من جميع الفلسطينيين في القدس الشرقية المحتلة والضفة الغربية".

ودعت ألبانيز في هذا السياق المجتمع الدولي إلى التحرك لوقف الهجمات الإسرائيلية، قائلة: "أستطيع أن أقول دون تردد أن ما يحدث في غزة ليس حرباً، بل إبادة جماعية. ورغم أن الدول الغربية غير مرتاحة لاستخدام كلمة إبادة، فإن الإبادة في غزة تذكرنا بالهولوكوست (المحرقة)".

وتطرقت المقررة الأممية في كلمتها إلى الاحتجاجات المناهضة للهجمات الإسرائيلية في غزة وقالت: "يجب علينا دعم الحركات الطلابية في جميع أنحاء العالم".

وتشن إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، حرباً مدمرة على قطاع غزة تسببت بسقوط عشرات الآلاف من الضحايا غالبيتهم من الأطفال والنساء، وخلفت دماراً وخراباً واسعين وكوارث صحية وبيئية وأزمات إنسانية، ما استدعى محاكمة تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بدعوى "إبادة".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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