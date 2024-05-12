وفي فاعلية لجمع التبرعات مساء أمس السبت، قال بايدن إن أنظار العالم متجهة حالياً نحو قطاع غزة الفلسطيني، مؤكداً أن الإدارة الأمريكية كذلك تتابع مجريات الأحداث هناك من كثب.

وأضاف قائلاً: "إذا أطلقت حماس سراح الرهائن من النساء والمسنين، فوقف لإطلاق النار سيحدث غداً".

وزعم بايدن أن إسرائيل قالت إن وقف إطلاق النار يعتمد على إطلاق حماس للرهائن، مشيراً إلى أن ذلك قد يكون ممكناً بسرعة إذا اتُخذت خطوة في هذا الاتجاه.

ويشن جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، حرباً مدمرة على غزة بدعم أمريكي خلفت نحو 113 ألف شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، ما استدعى محاكمة تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بدعوى "إبادة".

وتواصل إسرائيل حربها المدمرة على غزة رغم صدور قرار من مجلس الأمن الدولي بوقف إطلاق النار فوراً، ورغم مثولها أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب "إبادة".​​​​​​​