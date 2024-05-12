سياسة
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قبيل اجتماع أوبك.. العراق يرفض أي مقترحات جديدة لخفض إنتاج النفط الخام
أعلن وزير النفط العراقي حيان عبد الغني، أن بلاده لن توافق على أي تخفيضات جديدة لإنتاج النفط الخام، قد يعلنها تحالف أوبك في اجتماعه المقبل.
قبيل اجتماع أوبك.. العراق يرفض أي مقترحات جديدة لخفض إنتاج النفط الخام
العراق يعلن عدم قبول أي مقترحات جديدة من أوبك لخفض إنتاج النفط / صورة: وكالة الأنباء العراقية
12 مايو 2024

جاءت تصريحات عبد الغني أمس السبت على هامش مشاركته في أعمال مؤتمر للنفط والغاز المنعقد في بلاده، نقلت تفاصيله وكالة الأنباء العراقية الرسمية.

وقال الوزير: "أجرينا ما يكفي من تخفيضات طوعية في إنتاج النفط الخام خلال الفترة الماضية.. لا أعتقد أننا سنوافق على أي مقترحات جديدة للخفض في اجتماع التحالف المزمع عقده مطلع يونيو/حزيران المقبل".

ومنذ يوليو/تموز 2023، دخل العراق في خفض طوعي بمقدار 220 ألف برميل يومياً، مُدد مراراً، ليكون أحدث موعد لانتهائه يونيو/حزيران المقبل.

كما يشارك العراق في خفض إلزامي من جانب التحالف بدأه في نوفمبر/تشرين الثاني 2022 ويستمر إلى ديسمبر/كانون الأول المقبل، بإجمالي خفض لدول التحالف الـ23 يبلغ قرابة 3.6 مليون برميل يومياً.

ولم يشر الوزير صراحة إلى نوع الخفض الذي لن توافق بلاده عليه في حال اقتراح تمديده أو تعميقه.

وحاليا يبلغ إنتاج العراق النفطي قرابة 4 ملايين برميل يومياً، حسب بيانات لوزارة النفط ولمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك).

وواجه العراق في أكثر من مناسبة انتقادات من تحالف أوبك لعدم التزامه كميات النفط المنتجة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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