سياسة
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"دُمر بالكامل".. جيش الاحتلال ينسف بقايا مطار غزة
دمر جيش الاحتلال الإسرائيلي بدباباته أمس السبت، ما تبقى من مطار غزة الدولي شرقي مدينة رفح جنوبي القطاع الذي يتعرض لحرب إسرائيلية مدمرة منذ أكثر من 7 أشهر.
"دُمر بالكامل".. جيش الاحتلال ينسف بقايا مطار غزة
آخر ما تبقى من مطار غزة الدولي قبل أن ينسفه الاحتلال بالكامل اليوم الأحد. / صورة: AA Archive
12 مايو 2024

وأفاد شهود عيان لوكالة الأناضول بأن القوات الإسرائيلية نسفت ما تبقى من مبنى المطار الواقع شرقي معبر رفح في منطقة قريبة من الحدود المصرية ما أدى إلى تدميره بشكل كامل.

ونشرت وسائل إعلام عبرية، مشاهد لنسف جيش الاحتلال الإسرائيلي بقايا المطار، وأظهر مقطع فيديو متداول دبابة إسرائيلية تقف في منطقة قريبة من مبنى المطار قبل نسفه وتصاعد ألسنة الدخان منه.

بدوره، قال المراسل العسكري لهيئة البث الإسرائيلية الرسمية روعي شارون بحسابه على منصة "إكس" مرفقاً مشهد نسف المطار: "مطار ياسر عرفات (غزة) أمس (السبت)"، فيما نشرت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية على حسابها بمنصة "إكس" الفيديو ذاته.

تدمير ما تبقى من المطار يأتي ضمن عملية عسكرية بدأها جيش الاحتلال الإسرائيلي في مدينة رفح الاثنين تسببت بموجات تهجير قسري واسعة النطاق بسبب كثافة النيران، رغم التحذيرات الدولية المتصاعدة تجاه توسيع العمليات العسكرية في رفح.

ويشن جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، حرباً مدمرة على غزة بدعم أمريكي خلفت أكثر 113 ألف شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، ما استدعى محاكمة تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بدعوى "إبادة جماعية".

وتواصل إسرائيل حربها المدمرة على غزة رغم صدور قرار من مجلس الأمن الدولي بوقف إطلاق النار فوراً، ورغم مثولها أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب "إبادة جماعية".

وافتتح مطار غزة الدولي في 24 نوفمبر/تشرين الثاني 1998، وعمل لنحو عامين، قبل أن تغلقه إسرائيل، إجراء عقابياً على اندلاع انتفاضة الأقصى الفلسطينية في سبتمبر/أيلول من عام 2000.

وفي ديسمبر/كانون الأول 2001، دمر الجيش الإسرائيلي محطة الرادار بالمطار والمدرج لكن ساحته لم تتعرض لدمار بالغ آنذاك.

وفي يناير/كانون الثاني 2002، مزقت الجرافات الإسرائيلية المدرج إلى أجزاء.

وفي أثناء حرب لبنان في صيف 2006 قصفت إسرائيل المبنى الأساسي للمطار، وحوّلته إلى أكوام من الركام.

ومنذ إغلاق المطار، عاد سكان القطاع إلى استخدام معبر رفح، الواصل بين غزة ومصر، الذي تعرض لفترات طويلة من الإغلاق، خلال السنوات الماضية، ويسافرون من خلال مطار القاهرة المصري، بعد اجتيازهم لمعبر رفح.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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