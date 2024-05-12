وحسب مؤسسات تعنى بشؤون الأسرى تحرم المعتقلات من عائلاتهن وأبنائهن، من بينهن أمهات أسرى وشهداء، وزوجات وشقيقات أسرى، وشقيقات شهداء، وأسيرات سابقات.

وأوضحت مسؤولة الإعلام في نادي الأسير الفلسطيني (غير حكومي)، أماني سراحنة، أن السلطات الإسرائيلية تعتقل في سجونها 82 سيدة، في سجن الدامون ومعبار هشارون ومراكز التحقيق والمعسكرات.

وأوضحت أن من بين الأسيرات 8 من قطاع غزة، مشيرة إلى أن هذا العدد ليس النهائي لأسيرات غزة إذ لا اطلاع على عددهن في المعسكرات لدى المؤسسات المختصة بشؤون الأسرى.

دعوة إلى التدخل الدولي

وطالبت سراحنة بالتدخل الدولي لمعرفة أوضاع أسرى قطاع غزة وخاصة السيدات.

ومن بين الأسيرات حسب سراحنة، 38 أماً بينهن فاطمة الشمالي والدة الشهيد عدي أبو جحيشة، وفتاتين قاصرتين و3 أسيرات معتقلات منذ ما قبل 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وقالت مسؤولة الإعلام في نادي الأسير إن إسرائيل حولت 25 أسيرة للاعتقال الإداري (دون تهمة). كما نفذت 290 حالة اعتقال بحق النساء بعد 7 أكتوبر/تشرين الأول في الضفة الغربية بما فيها مدينة القدس الشرقية، ومن الأراضي المحتلة عام 1948 (إسرائيل)، ومن نساء غزة اللاتي اعتُقلن من الضفة.

وقدّرت عدد السيدات المعتقلات من قطاع غزة بالعشرات، مشيرة إلى أن إسرائيل تواصل ارتكاب جريمة الإخفاء القسري بحقهن وصعوبة المتابعة الميدانية للمؤسسات الحقوقية في غزة.

وأكدت أن الأسيرات "يتعرضن لعمليات التعذيب والاعتداءات بمختلف مستوياتها، التي تصاعدت بعد 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي".

وتابعت: "تعمدت إسرائيل اعتقال السيدات رهائن للضغط على أزواجهنّ أو أبنائهنّ المستهدفين واحتجازهن في ظروف قاسية وصعبة جداً".

عزلة الأسيرات

محامية هيئة شؤون الأسرى والمحررين تمكنت من زيارة سجن الدامون، والتقت عدداً من الأسيرات المحتجزات هناك، اللاتي نقلن حجم المعاناة اليومية المفروضة عليهن، وتعرضهن للإهانات وانتهاك للخصوصية، وممارسة التنكيل والتعذيب والانتقام بحقهن.

وكشف تقرير لهيئة شؤون الأسرى التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية الخميس الماضي، أن الأسيرات الفلسطينيات يعشن حالة من العزلة، ويضطهدهن السجانون والسجانات.

وأوضح البيان أن الأسيرات يتعرضن للسب والشتم باستمرار، ومقطوعات عن العالم الخارجي بسبب سحب أجهزة التلفاز والراديو ومنع دخول الصحف، وهناك عمل دائم للتأثير على نفسياتهن.

وأشار التقرير إلى أن العقوبات التي فُرضت على الأسرى بعد السابع من أكتوبر/تشرين الأول، طالت الأسيرات، إذ جرت مصادرة جميع الأدوات الكهربائية، وتقليل كميات الطعام لأقل من الحد الأدنى إضافة إلى سوء جودته.

إلى جانب إغلاق الكانتين (دكان السجن) ومنع زيارات الأهل، ونقص في الملابس والأغطية والمستلزمات النسوية، وتعمد تلويث مياه الشرب، وتحديد ساعات الفسحة والاستحمام.

ومارست إدارة السجن الضرب والتعذيب بحقهن، وتتعمد تقييد أيديهن وأرجلهن وتعصيب أعينهن بشكل وحشي خلال استجوابهن أو خروجهن للعيادة أو لزيارة المحامي أو نقلهن، وإخضاعهن للتفتيش العاري وتهديدهن بالاغتصاب وشد شعرهن وسحلهن على الأرض، واستخدام الجوالات لتصويرهن وهن في حالات صعبة ومؤلمة، وفق البيان.

وفي 23 أبريل/نيسان الماضي قالت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة للعنف الجنسي في أثناء الصراعات، براميلا باتن، إن المعلومات التي تحققت منها المنظمة تفيد بأن عمليات اعتقال واحتجاز النساء والرجال الفلسطينيين من قوات الأمن الإسرائيلية في أعقاب هجمات 7 أكتوبر/تشرين الأول، كانت مصحوبة في كثير من الأحيان بالضرب وسوء المعاملة والإذلال بما في ذلك أشكال العنف الجنسي.

وأضافت أنه وفقاً لكيانات الأمم المتحدة، ظهرت ادعاءات مماثلة في غزة بعد وقت قصير من بدء العمليات البرية التي تقوم بها القوات الإسرائيلية.​​​​​​​

وبموازاة حربه على غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، صعّد جيش الاحتلال الإسرائيلي عملياته بالضفة مخلفاً إضافة إلى الاعتقالات 497 قتيلاً ونحو 5 آلاف جريح، حسب معطيات وزارة الصحة الفلسطينية.

وتشن إسرائيل حرباً مدمرة على غزة خلفت عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى، معظمهم أطفال ونساء، ودماراً هائلاً، ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين.