سياسة
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غزة.. انقطاع خدمات الإنترنت جنوبي القطاع بسبب العدوان الإسرائيلي
أعلنت شركة الاتصالات الفلسطينية "بالتل" الأحد، انقطاع خدمات الإنترنت الثابت في جنوب قطاع غزة.
غزة.. انقطاع خدمات الإنترنت جنوبي القطاع بسبب العدوان الإسرائيلي
انقطاع خدمات الإنترنت الثابت جنوبي قطاع غزة. / صورة: AA
12 مايو 2024

وقالت الشركة في بيان مقتصب على منصة إكس: " نأسف للإعلان عن انقطاع خدمات الإنترنت الثابت في مناطق جنوب قطاع غزة، بسبب العدوان المستمر".

وأكدت: "طواقمنا تعمل جاهدة على إعادة الخدمات بأسرع وقت ممكن".

ومنذ بداية الحرب الإسرائيلية على القطاع قبل أكثر من 7 أشهر انقطعت خدمات الاتصالات والانترنت عدة مرات عن القطاع أو مناطق واسعة منه جراء القصف الإسرائيلي المكثف الذي يطال البنية التحتية لشبكة الاتصالات.

والسبت، وسع جيش الاحتلال الإسرائيلي هجماته البرية والجوية، بشكل متزامن في جميع محافظات قطاع غزة بعد مطالبته الأهالي بإخلاء مناطق واسعة في شمالي القطاع ووسط مدينة رفح (جنوب) وتوغله في جنوبي مدينة غزة وشرقي خان يونس (جنوب) إضافة لتنفيذه سلسلة غارات عنيفة أسفرت عن عشرات القتلى والجرحى بمناطق متفرقة من القطاع.

وتشن إسرائيل منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، حرباً مدمرة على قطاع غزة، تسببت بسقوط عشرات الآلاف من القتلى والجرحى غالبيتهم من الأطفال والنساء، وخلفت دمارًا وخراباً واسعين وكوارث صحية وبيئية وأزمات إنسانية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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