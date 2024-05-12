سياسة
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الضفة.. شهيد فلسطيني برصاص الاحتلال و8710 معتقلين منذ بدء الحرب
أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الأحد، استشهاد فلسطيني وإصابة آخر برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحام مخيم بلاطة، شرقي مدينة نابلس، شمالي الضفة الغربية.
الضفة.. شهيد فلسطيني برصاص الاحتلال و8710 معتقلين منذ بدء الحرب
الضفة.. شهيد فلسطيني برصاص الاحتلال وارتفاع عدد المعتقلين إلى 8710 منذ بدء الحرب / صورة: Reuters
12 مايو 2024

وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، في بيان، إن طواقمها تعاملت مع إصابتين خلال مواجهات مخيم بلاطة، مشيرة إلى "إصابة شاب (16عاماً) برصاص حي في الظَّهر نُقل على إثرها إلى المستشفى، فضلاً عن إصابة شاب آخر (16 عاماً) برصاص حي في الرأس نُقل إلى المستشفى ثم أُعلن استشهاده".

وبذلك يرتفع عدد الفلسطينيين الذين قتلهم الجيش الإسرائيلي في الضفة إلى 498، إضافة إلى نحو 5 آلاف جريح منذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

ارتفاع عدد المعتقلين بالضفة

وفي سياق متصل، اعتقل جيش الاحتلال الإسرائيلي 28 فلسطينيّاً ليلة السبت/الأحد، ليرتفع عدد المعتقلين في الضفة الغربية المحتلة إلى 8 آلاف و710 فلسطينيين منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وقالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين (حكومية) ونادي الأسير (أهلي) في بيان مشترك اليوم الأحد، إن حصيلة الاعتقالات بعد 7 أكتوبر 2023 "بلغت أكثر من 8710".

وأضاف البيان المشترك: "اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ مساء أمس، وحتى صباح اليوم الأحد، 28 مواطناً على الأقل من الضّفة، بينهم أطفال، وأسرى سابقون".

ووَفق المؤسستين، فقد تركزت الاعتقالات في محافظات بيت لحم والخليل (جنوب)، ورام الله (وسط) وأريحا (شرق) وجنين وقلقيلية (شمال) ورافقها "اعتداءات بالضرب المبرح، وتهديدات بحقّ المعتقلين وعائلاتهم، بالإضافة إلى عمليات التخريب والتدمير الواسعة في منازل المواطنين".

الاحتلال يهدم منازل بالضفة

كما هدم جيش الاحتلال، اليوم الأحد، 5 منازل لفلسطينيين جنوب ووسط الضفة الغربية، أحدها لأسير، شمال مدينة الخليل، جنوبي الضفة الغربية.

وتقع المنازل المستهدفة في مناطق مصنفة "ج"، حيث تمنع سلطات الاحتلال البناء دون تراخيص، يُعد الحصول عليها شبه مستحيل، حسبما يقول الفلسطينيون.

وصنّفت اتفاقية أوسلو 2 (1995) أراضي الضفة 3 مناطق: "أ" تخضع لسيطرة فلسطينية كاملة، و"ب" تخضع لسيطرة أمنية إسرائيلية ومدنية وإدارية فلسطينية، و"ج" تخضع لسيطرة مدنية وإدارية وأمنية إسرائيلية.

وتشنُّ إسرائيل منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي حرباً مدمرة على قطاع غزة، تسببت في سقوط عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وخلَّفت دماراً وخراباً واسعَين وكوارث صحية وبيئية وأزمات إنسانية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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