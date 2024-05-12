سياسة
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الاحتلال يعلن اعتراض صواريخ من غزة ورفح تجاه كرم أبو سالم ومستوطنة رعيم
قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، إنه اعترض صاروخَين أُطلقا من رفح جنوبي قطاع غزة، تجاه منطقة كرم أبو سالم في غلاف غزة.
الاحتلال يعلن اعتراض صواريخ من غزة ورفح تجاه كرم أبو سالم ومستوطنة رعيم
صواريخ تنطلق من غزة باتجاه مناطق داخل إسرائيل / صورة: AA
12 مايو 2024

وذكر الاحتلال، في بيان عبر منصة "إكس": "عقب دوي صفارات الإنذار في منطقة كرم أبو سالم، نجح مقاتلو الدفاع الجوي في اعتراض صاروخَين من منطقة رفح، دون وقوع أضرار أو إصابات".

وفي وقت سابق من اليوم الأحد، أعلن جيش الاحتلال، اعتراض صاروخ أُطلق من قطاع غزة تجاه مستوطنة "رعيم" بغلاف غزة، دون دوي صفارات الإنذار.

وفي مدنية عسقلان جنوبي إسرائيل، أُصيب 3 إسرائيليين فجر الأحد، بعد سقوط صاروخ أُطلق من قطاع غزة.

وكانت إذاعة الجيش الإسرائيلي، قالت الأسبوع الماضي، إن معدل إطلاق الصواريخ من قطاع غزة تجاه إسرائيل فاق التوقعات رغم انخفاضه تدريجيّاً خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة.

وأمس السبت، وسّع جيش الاحتلال هجماته البرية والجوية بشكل متزامن في جميع محافظات قطاع غزة، بعد مساعيه لتهجير أهالي مناطق واسعة في شمالي القطاع ووسط مدينة رفح (جنوب) وتوغله في جنوبي مدينة غزة وشرقي خان يونس (جنوب) إضافة إلى تنفيذه سلسلة غارات عنيفة أسفرت عن عشرات الشهداء والجرحى بمناطق متفرقة من القطاع.

ويشنُّ الجيش الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، حرباً مدمرة على غزة، خلّفت عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى، معظمهم أطفال ونساء، ما استدعى محاكمة تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بدعوى الإبادة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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