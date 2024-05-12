وقالت إذاعة جيش الاحتلال في بيان: "أصيب نائب مراقب المنظومة الأمنية العميد يوغيف بار شيشيت بجروح متوسطة في قطاع غزة يوم الجمعة الماضي".

والمنظومة الأمنية الإسرائيلية، وفق الموقع الرسمي لوزارة الدفاع، هي وحدة مسؤولة عن إجراء عمليات مراقبة وتدقيق لمنظومة الأمن بأكملها، بما في ذلك الجيش والوحدات السرية وغير السرية التابعة لوزارة الدفاع، وكذلك المؤسسات الحكومية الخاضعة لمسؤولية وزير الدفاع،

من جانبها، قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، إن العميد بار شيشيت أُصيب في كتفه بمنطقة حي الزيتون في مدينة غزة، خلال مرافقته قوات اللواء "ناحال".

ولم تُشِر الصحيفة إذا ما كانت إصابة العميد وقعت خلال المعركة ذاتها التي قُتل فيها 4 جنود من اللواء "ناحال" في حي الزيتون أم لا.

والسبت، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي مقتل 4 من جنود "ناحال" وإصابة اثنين آخرين بجروح خطيرة في معارك بحي الزيتون.

وبذلك ارتفعت الحصيلة المعلنة لقتلى جيش الاحتلال منذ بداية الحرب إلى 620 ضابطاً وجنديّاً، من بينهم 272 قُتلوا منذ بداية الاجتياح البري للقطاع في 27 أكتوبر/تشرين الأول 2023، وفق معطيات الجيش الإسرائيلي على موقعه الرسمي.

كما ارتفعت حصيلة جرحى جيش الاحتلال المعلنة إلى 3407 ضباط وجنود منذ بداية الحرب، منهم 1653 منذ بداية الاجتياح البري، وفق المصدر ذاته.

ويشنُّ جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، حرباً مدمرة على غزة خلَّفت عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى، معظمهم أطفال ونساء، ما استدعى محاكمة تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بدعوى الإبادة.