سياسة
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أردوغان: أساليب نتنياهو في الإبادة الجماعية بغزة تثير غيرة هتلر
اعتبر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بلغ مستوى في أساليب الإبادة الجماعية يثير غيرة الزعيم النازي أدولف هتلر.
أردوغان: أساليب نتنياهو في الإبادة الجماعية بغزة تثير غيرة هتلر
أردوغان: أساليب نتنياهو في الإبادة الجماعية تثير غيرة هتلر / صورة: AA
12 مايو 2024

وأشار أردوغان، في مقابلة مع صحيفة كاثيميريني اليونانية، نُشرت اليوم الأحد، إلى ما تمارسه إسرائيل على أهل غزة منذ أشهر من قصف للمستشفيات وقتل للأطفال وظلم للمدنيين وتعريض الأبرياء للجوع والعطش والحرمان من الدواء بحجج مختلفة، وتساءل: "هل يمكن رؤية ذلك أمراً مشروعاً؟".

وتابع: "ماذا فعل هتلر في الماضي؟ لقد اضطهد وقتل الناس في معسكرات الاعتقال"، لافتاً إلى أن إسرائيل حوّلت قطاع غزة إلى سجن في الهواء الطلق، ليس فقط بعد 7 أكتوبر، وإنما منذ سنوات طويلة قبل ذلك، وحاصرت القطاع ليغدو "أشبه بمعسكر اعتقال" يعيش فيه الناس بموارد محدودة.

وتساءل: "مَن المسؤول عن عمليات القتل الجماعي الأكثر وحشية والممنهجة في غزة بعد 7 أكتوبر؟ ماذا تسمَّى إسرائيل، التي تقول للناس اذهبوا إلى هذه المنطقة وتُمطرها بالقنابل؟".

وأوضح أن إسرائيل تستهدف سيارات الإسعاف، فضلاً عن ضربها نقاط توزيع مواد غذائية، وفتحها النار على قوافل المساعدات.

وقال: "تُنتهك عشرات من الحقوق والحريات للناس في غزة، وفي مقدمتها الحق في الحياة، نحن ندافع عن حقوقهم".

وقال الرئيس التركي: "نحن ندافع عن السلام، أما إسرائيل فتُواصل بلا هوادة انتهاك قرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي وحقوق الإنسان".

وتساءل: "ما موقفك إذا جاء شخص ما إلى منزلك وقال لك: هذا المكان بات ملكي، اذهب مِن هنا؟ هل تقول، تعالَ واسكن في بيتي وخذْه مني، أم تدافع عن بيتك؟ بطبيعة الحال يُتوقع منك الدفاع عن منزلك ومقاومة الظلم".

وشدد أردوغان على أن إسرائيل لم تفعل ذلك في غزة فحسب، بل في الأراضي الفلسطينية كافَّة، وأضاف: "لقد استولوا على منازل وأراضي الفلسطينيين من أجل إرهابيين يسمونهم مستوطنين".

وتابع: "بطبيعة الحال، نظم الفلسطينيون أنفسهم وبدؤوا المقاومة ضد هذا الظلم الممنهج الممتد على مدى سنوات طويلة".

كما أكد أن "حماس ومجموعات المقاومة الأخرى في فلسطين، التي يحاول الغرب وصمها بالإرهاب، خرجت في الأساس من رحم رد الفعل تجاه هذا الظلم".

وأشار أردوغان إلى أن "حماس ليست سوى أشخاص يدافعون عن منازلهم وأماكن عملهم وأراضيهم التي تحتلها إسرائيل في فلسطين".

ولفت إلى أن حماس تريد استعادة أراضي فلسطين التي تحتلها إسرائيل، وقيام دولة فلسطينية مستقلة.

وتابع: "إذا جرى الاعتراف بدولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة ومتكاملة جغرافيا، ضمن حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، فهل ستوجد حاجة إلى المقاومة؟".

كما أشار إلى أن "حماس سبق أن أعلنت أنها إذا حدث ذلك ستحُل جناحها المسلح وتستمر حزباً سياسيّاً"، مؤكداً أن حل الدولتين من شأنه ضمان السلام الدائم والمستدام في المنطقة.

وأضاف أردوغان: "حماس، عبر إعلانها الأخير، وافقت على وقف إطلاق النار، لكن إسرائيل لا تريد ذلك وتختلق حججاً بسبب رغبتها في احتلال قطاع غزة بأكمله"، لافتاً إلى استمرار "الظلم والمذابح"، وأكد أن تركيا تواصل السعي من أجل التوصل إلى حل.

وقال إنه يتعين على الذين يدعمون إسرائيل "أن يعيدوا التفكير في كل هذه الأحداث وأن يقفوا مع الطرف الذي يدافع عن السلام والهدوء من منطلق المسؤولية التاريخية".

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي تشنُّ إسرائيل حرباً مدمرة على غزة، خلَّفت عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى، معظمهم أطفال ونساء، ودماراً هائلاً، ومجاعة أودت بحياة أطفال ومُسنين، حسب بيانات فلسطينية وأممية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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