وأفادت مصادر دبلوماسية تركية، اليوم الأحد، بأن من المرتقب أن يبحث الجانبان، التركي واليوناني، الخطوات التي من شأنها رفع حجم التبادل التجاري من نحو 6 مليارات دولار إلى 10 مليارات دولار في إطار الهدف المشترك للبلدين.

كما تشهد الزيارة مناقشات بين الرئيس أردوغان وضيفه اليوناني، بشأن سبل مواصلة إجراءات تأشيرة الدخول المبسطة للمواطنين الأتراك إلى 10 جُزُر يونانية، التي دخلت حيز التنفيذ منذ 30 مارس/آذار الماضي، وتتمثل في منح تأشيرة دخول عند الوصول.

ومن المرتقب أن يعقد الرئيس أردوغان ورئيس الوزراء ميتسوتاكيس مؤتمراً مشتركاً في إطار الزيارة.

ومن المخطط أيضاً أن يعقد كبار رجال الأعمال في البلدين اجتماعاً مشتركاً تحت سقف "مجلس الأعمال المشترك" المُنشأ حديثاً.

وتهدف هذه الاجتماعات إلى مواصلة خطة العمل المشتركة الهادفة إلى تطوير التعاون في مختلف المجالات مثل الاقتصاد والنقل والعلوم والتكنولوجيا والزراعة والسياحة والصحة والعلاقات الإنسانية على أساس أجندة إيجابية.

ومن المحتمل استعراض التعاون في مجالَي مكافحة الإرهاب والهجرة غير النظامية، خلال الزيارة، إلى جانب نقل الموقف التركي إلى الجانب اليوناني حيال قضايا إقليمية ودولية، على رأسها الصراع الإسرائيلي-الفلسطيني.

وتشهد الزيارة توقيع اتفاقيات بين البلدين، وتأتي الصحة وإدارة الكوارث والطوارئ في مقدمة الاتفاقيات المطروحة على جدول أعمال زيارة رئيس الوزراء اليوناني إلى أنقرة.

وأخذت العلاقات التركية-اليونانية منحى إيجابيّاً مع زيارة أجراها الرئيس أردوغان إلى اليونان في 7 ديسمبر/كانون الأول 2023، بمناسبة انعقاد مجلس التعاون رفيع المستوى بين البلدين.

وخلال هذه الزيارة، وقع الجانبان "إعلان أثينا بشأن العلاقات الودية وحسن الجوار"، اتفقت من خلاله أنقرة وأثينا على تطوير العلاقات الودية والاحترام المتبادل والتعايش السلمي بين البلدين الجارين، والتفاهم على حل جميع الخلافات بالطرق السلمية ووفقاً للقانون الدولي.

ومنذ تلك الزيارة، يهدف الجانبان إلى توفير بيئة تمكنهما من معالجة المشكلات القائمة بشكل مناسب من خلال بناء الثقة المتبادلة، وفقاً لنص وروح "إعلان أثنيا".

ويسعى الطرفان لتعزيز الأجندة الإيجابية من خلال إجراء مشاورات مستمرة وبناءة على أساس ركائز، مثل "الحوار السياسي" و"خطة العمل المشتركة المعززة" و"إجراءات بناء الثقة".