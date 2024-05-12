سياسة
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فاعليات "مسيرة اليوم التركي" الحادية والأربعين تنطلق 18 مايو بنيويورك
تعتزم رئاسة دائرة الاتصال بالرئاسة التركية تنظيم "مسيرة اليوم التركي" الحادية والأربعين في الفترة "17-18" مايو/أيار الجاري بمدينة نيويورك الأمريكية، وذلك لإحياء ذكرى استشهاد دبلوماسيين أتراك على يد عناصر من منظمة ASALA الإرهابية في أرمينيا.
فاعليات "مسيرة اليوم التركي" الحادية والأربعين تنطلق 18 مايو بنيويورك
الرئاسة التركية تنظم فاعليات "مسيرة اليوم التركي" الحادية والأربعين في نيويورك 18 مايو / صورة: AA
12 مايو 2024

ونظمت مسيرة اليوم التركي لأول مرة عام 1981 احتجاجاً على استشهاد الدبلوماسيين الأتراك، وصارت بعد ذلك تقليداً كل عام.

وتهدف الفعاليات المنظمة في إطار "مسيرة اليوم التركي" إلى تقوية أواصر التعاون والتقارب بين المجتمعَين التركي والأمريكي، إلى جانب تعزيز الروابط الاقتصادية والثقافية. وستنطلق الفعاليات في 17 مايو/أيار الجاري من متنزّه غرين بارك في شارع وول ستريت بمدينة نيويورك الأمريكية.

وفي إطار الفعاليات ستنظم رئاسة دائرة الاتصال بالرئاسة التركية ندوة في مقر "البيت التركي" بعنوان "تقوية الروابط الثقافية.. رؤية جديدة في العلاقات التركية-الأمريكية".

وستتناول الندوة الجانب الثقافي في العلاقات التركية-الأمريكية، وسيشارك بها أكاديميون أتراك وأمريكيون وممثلو منظمات المجتمع المدني، كما ستتناول الندوة وضع العلاقات بين البلدين ومستقبل العلاقات الثنائية في إطار الجانب الثقافي.

وفي إطار الفعاليات يُنظَّم معرض "مئوية تركيا" في "البيت التركي"، وسيتضمن عرض لوحات ومشاهد رقمية ثلاثية الأبعاد تقدم مُكتسبات تركيا على مدار 100 عام، فيما ستنطلق "مسيرة اليوم التركي" نفسها يوم السبت الموافق 18 مايو/أيار.

يُشار إلى أنه في سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي، والمرحلة التي بعدها، شنَّت منظمات إرهابية أرمينية، على رأسها ASALA، هجممات إرهابية أسفرت عن استشهاد 31 دبلوماسيّاً تركيّاً وعائلاتهم في أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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