سياسة
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بلينكن: إسرائيل ليست لديها خطة ذات مصداقية لحماية 1.4 مليون مدني في رفح
قال وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، اليوم الأحد، إن إسرائيل ليست لديها خطة ذات مصداقية لحماية نحو 1.4 مليون مدني نازحين في رفح، مشيراً إلى أن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، لا يزال عاقد العزم على مساعدة إسرائيل في الدفاع عن نفسها.
بلينكن: إسرائيل ليست لديها خطة ذات مصداقية لحماية 1.4 مليون مدني في رفح
بلينكن: إسرائيل ليست لديها خطة ذات مصداقية لحماية نحو 1.4 مليون مدني في رفح / صورة: AA
12 مايو 2024

وأضاف بلينكن، في حديث لشبكة (إيه.بي.سي نيوز)، أن شحنة القنابل، ومنها ما يبلغ وزنها 500 رطل (نحو 227 كيلوغراماً)، وأخرى وزنها ألفا رطل (907 كيلوغرامات)، هي حزمة الأسلحة الأمريكية الوحيدة التي حُجبت عن إسرائيل.

وحذر من تغير الموقف الأمريكي المتعلق بمساعدة إسرائيل، إذا شنَّت هجوماً واسع النطاق على رفح، التي تقول إسرائيل إنها تعتزم اجتياحها للقضاء على مقاتلي حركة حماس.

وحسب بلينكن، فإن بايدن أوضح لإسرائيل أنها إذا "شنّت هذه العملية العسكرية الكبرى في رفح، فإن أنظمة (أسلحة) معينة لن ندعمها أو نوفرها من أجل هذه العملية".

وتابع وزير الخارجية الأمريكي: "لدينا مخاوف حقيقية بشأن الطريقة التي يجري استخدامها (الأسلحة) بها"، مضيفا أنه يجب على إسرائيل "أن تكون لديها خطة واضحة وذات مصداقية لحماية المدنيين، وهو ما لم نرَه".

وأمس السبت، وسّع جيش الاحتلال الإسرائيلي هجماته البرية والجوية بشكل متزامن في جميع محافظات قطاع غزة، بعد مطالبته الأهالي بإخلاء مناطق واسعة في شمالي القطاع ووسط مدينة رفح قسراً، وتوغله في جنوبي مدينة غزة وشرقي خان يونس، إضافة إلى تنفيذه سلسلة غارات عنيفة أسفرت عن عشرات الشهداء والجرحى بمناطق متفرقة من القطاع.

وتشنُّ إسرائيل منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي حرباً مدمرة على قطاع غزة، تسببت في سقوط عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وخلّفت دماراً وخراباً واسعَيْن وكوارث صحية وبيئية وأزمات إنسانية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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