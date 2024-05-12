وأكد أردوغان ذلك في كلمة ألقاها خلال افتتاح القمة التشاورية لعلماء العالم الإسلامي، المنعقدة في إسطنبول، قائلاً: "نحن الدولة الأكثر تقديماً للمساعدات الإنسانية إلى غزة، بحجم بلغ نحو 54 ألف طن".

وأضاف: "نعالج في مستشفيات بلادنا ما يزيد على 400 مريض وجريح من غزة، بينهم مرضى سرطان".

وشدد أردوغان على أن غزة تشهد منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 "إحدى أكثر المجازر وحشية في تاريخ البشرية"، لافتاً إلى أن كل دولة تسوّق لنفسها بأنها "دولة حريات" تلجأ إلى الفاشية عندما يتعلق الأمر بمصالح إسرائيل.

وتابع: "لن نسمح لإسرائيل بإسكات صوت كل صاحب ضمير عبر عصا معاداة السامية"، داعياً جميع الدول التي لم تعترف بعد بدولة فلسطين للاعتراف بها في أقرب وقت.

وفي سياق متصل، أشار الرئيس التركي إلى أن حركة حماس "اتخذت بالفعل خطوة مهمة للغاية في الطريق المؤدية إلى وقف إطلاق النار الدائم"، في إشارة إلى موافقة الحركة على مقترح لوقف إطلاق النار بغزة.

وأضاف: "في حين ردت إدارة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بمهاجمة الأبرياء في مدينة رفح" جنوبي قطاع غزة.

وأشار أردوغان إلى أن إسرائيل عملت على توسيع أراضيها من خلال ممارسات الاحتلال والظلم واللصوصية منذ قيامها، وهي اليوم تواصل إراقة دماء الأبرياء.

وقال: "إن غزة كانت سجناً مفتوحاً قبل 7 أكتوبر/تشرين الأول، وقد تحولت خلال الـ219 يوماً الماضية إلى معسكر اعتقال وإبادة"، وهو "ما لم نرَ مثالاً له سوى في ألمانيا إبان عهد هتلر".

وأضاف: "لقد رأينا مشاهد تعجز الكلمات عن وصفها، إذ أمطرت القنابل على المستشفيات ودور العبادة والمدارس والأماكن السكنية المدنية التي كان لا يمكن المساس بها حتى في الحرب".

كما لفت إلى أن إسرائيل ضربت عرض الحائط بكل المبادئ والقواعد والأعراف المتعلقة بحقوق الإنسان والحريات على مرأى ومسمع من العالم.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي تشنُّ إسرائيل حرباً مدمرة على غزة، خلَّفت عشرات آلاف الشهداء والجرحى، معظمهم أطفال ونساء، ودماراً هائلاً، ومجاعة أودت بحياة أطفال ومُسنين، حسب بيانات فلسطينية وأممية.