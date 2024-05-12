سياسة
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أنقرة رداً على وزير خارجية إسرائيل: تل أبيب تهاجم أردوغان لإدانته جرائمها
قالت وزارة الخارجية التركية إن الرئيس رجب طيب أردوغان يدين جرائم لا تُغتفر ترتكبها إسرائيل ضد الفلسطينيين بشكل جريء، مشيرة إلى أن تركيا تسعى جاهدة لإنهاء المذبحة الإسرائيلية، كما تتخذ خطوات ملموسة لعزل تل أبيب عن المجتمع الدولي.
أنقرة رداً على وزير خارجية إسرائيل: تل أبيب تهاجم أردوغان لإدانته جرائمها
أنقرة رداً على وزير خارجية إسرائيل: تل أبيب تهاجم أردوغان لإدانته جرائمها / صورة: AA
12 مايو 2024

جاء ذلك في بيان للخارجية التركية، ردّاً على هجوم وزير الخارجية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، على الرئيس أردوغان بعد أن قال إن "نتنياهو وصل إلى مستويات في الإبادة تثير غيرة هتلر".

وأشارت الخارجية التركية إلى أن إدانة أردوغان جرائم الاحتلال هي "السبب الحقيقي الذي يجعل بعض السياسيين الإسرائيليين يستهدفون تركيا ورئيسنا بشكل غير محترم بادعاءات لا أساس لها من الصحة".

وتابعت: "لقد أصبحت الآن سياسات الإبادة التي تنتهجها الحكومة الإسرائيلية المتطرفة تُشكِّل تهديداً لكل من الفلسطينيين والإسرائيليين".

وتابعت: "وستواصل تركيا إدراج سياسات إسرائيل العنصرية وغير العادلة ضد الفلسطينيين على جدول الأعمال، وسوف ندافع عن هذه القضية العادلة حتى تكون للفلسطينيين دولتهم الخاصة في وطنهم".

وفي وقت سابق من اليوم الأحد، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بلغ مستوى في أساليب الإبادة يثير غيرة الزعيم النازي أدولف هتلر.

وأشار أردوغان، في مقابلة مع صحيفة كاثيميريني اليونانية، نُشرت اليوم الأحد، إلى ما تمارسه إسرائيل على أهل غزة منذ أشهر من قصف للمستشفيات، وقتل للأطفال، وظلم للمدنيين، وتعريض الأبرياء للجوع والعطش، وحرمان من الدواء بحُجج مختلفة، وتساءل: "هل يمكن رؤية ذلك أمراً مشروعاً؟".

وتابع: "ماذا فعل هتلر في الماضي؟ لقد اضطهد وقتل الناس في معسكرات الاعتقال"، لافتاً إلى أن إسرائيل حوّلت قطاع غزة إلى سجن في الهواء الطلق، ليس فقط بعد 7 أكتوبر، وإنما منذ سنوات طويلة قبل ذلك، وحاصرت القطاع ليغدو "أشبه بمعسكر اعتقال" يعيش فيه الناس بموارد محدودة.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تشنُّ إسرائيل حرباً مدمرة على غزة، خلَّفت عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى، معظمهم أطفال ونساء، ودماراً هائلاً، ومجاعة أودت بحياة أطفال ومُسنين، حسب بيانات فلسطينية وأممية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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