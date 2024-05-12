وأفادت مصادر أمنية تركية بأن هنية عبَّر خلال اللقاء عن ترحيب حركة حماس بالمبادرات التركية خلال مرحلة المفاوضات مع إسرائيل.

وأضافت المصادر أن الجانبين بحثا التطورات في غزة٬ والمبادرات الهادفة لوقف إطلاق النار، ومسؤولية إسرائيل عن ضمان وقف إطلاق النار، ومسألة إدخال مزيد من المساعدات الإنسانية إلى القطاع.

وتشنُّ إسرائيل منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي حرباً مدمرة على قطاع غزة، تسبّبت في سقوط عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وخلّفت دماراً وخراباً واسعَيْن وكوارث صحية وبيئية وأزمات إنسانية.