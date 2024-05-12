سياسة
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رئيس الاستخبارات التركي يلتقي هنية في الدوحة
التقى رئيس جهاز الاستخبارات التركي، إبراهيم كالن، اليوم الأحد، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، في العاصمة القطرية الدوحة.
رئيس الاستخبارات التركي يلتقي هنية في الدوحة
رئيس الاستخبارات التركي يلتقي هنية في الدوحة / صورة: AA
12 مايو 2024

وأفادت مصادر أمنية تركية بأن هنية عبَّر خلال اللقاء عن ترحيب حركة حماس بالمبادرات التركية خلال مرحلة المفاوضات مع إسرائيل.

وأضافت المصادر أن الجانبين بحثا التطورات في غزة٬ والمبادرات الهادفة لوقف إطلاق النار، ومسؤولية إسرائيل عن ضمان وقف إطلاق النار، ومسألة إدخال مزيد من المساعدات الإنسانية إلى القطاع.

وتشنُّ إسرائيل منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي حرباً مدمرة على قطاع غزة، تسبّبت في سقوط عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وخلّفت دماراً وخراباً واسعَيْن وكوارث صحية وبيئية وأزمات إنسانية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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