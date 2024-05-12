وأضاف جليك، في منشور له على منصة "إكس": "من الواضح أن هذه الشبكة الاستفزازية، التي لا تتمتع بأي شرعية، تسعى بشدة إلى إشعال النار في المنطقة بأكملها من أجل البقاء في السلطة".

وتابع: "إننا نواصل النضال بقيادة رئيسنا ضد وحشية وأكاذيب هذه الشبكة، التي تقتل آلافاً من الأبرياء، بمن فيهم الأطفال والنساء والمدنيون، في الأراضي الفلسطينية منذ أشهر".

وقال: "نتنياهو وشبكته سيُكتبون في التاريخ بوصفهم منظمة إجرامية غير إنسانية".

وأشار المتحدث باسم حزب العدالة والتنمية إلى أن "وزير الخارجية الإسرائيلي هو المتحدث الرسمي باسم منظمة الإبادة تلك، ولهذا السبب فإنهم منزعجون من خطابات رئيسنا".

وتابع: "سيستمر رئيسنا والحِسُّ السليم لأمتنا في إزعاجكم، وسوف تُهزمون أمام الضمير الإنساني، وسياساتكم القاسية والهمجية والاستفزازية ستُدان أمام القانون".

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تشنُّ إسرائيل حرباً مدمرة على غزة، خلَّفت عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى، معظمهم أطفال ونساء، ودماراً هائلاً، ومجاعة أودت بحياة أطفال ومُسنين، حسب بيانات فلسطينية وأممية.