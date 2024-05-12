ونشرت هيئة البث الرسمية بياناً للجيش قال فيه: "قصفت طائرات سلاح الجو موقعَي إطلاق (صواريخ) لحزب الله، في قريتي حلتا والحمام (جنوب)، وبنية تحتية للمنظمة في منطقة الخريبة (جنوب)".

بدورها أعلنت الجماعة في وقت سابق الأحد، استهداف انتشار لجنود الاحتلال في محيط موقع زبدين بمزارع شبعا اللبنانية المحتلة بصواريخ "ثقيلة جديدة".

ومنذ 8 أكتوبر/تشرين الأول تتبادل جماعة حزب الله وفصائل لبنانية وفلسطينية من جهة مع جيش الاحتلال الإسرائيلي من جهة أخرى قصفاً يومياً متبادلاً، أسفر عن قتلى وجرحى بين الطرفين، أغلبهم في لبنان.

وتقول "حزب الله" والفصائل الأخرى إنها تشنّ هجمات ضد جيش الاحتلال الإسرائيلي "تضامناً مع قطاع غزة" الذي يتعرّض منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول لعدوان إسرائيلية مدمّر بدعم أمريكي.