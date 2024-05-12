سياسة
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جيش الاحتلال يقصف 3 مواقع جنوبي لبنان وحزب الله يستهدف تجمعاً للجنود بشبعا
أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء الأحد، استهداف طائراته الحربية أهدافاً ادعى أنها تابعة لحزب الله، في 3 مواقع جنوبي لبنان، فيما أعلن الحزب في وقت سابق استهداف انتشار لجنود الاحتلال في محيط موقع زبدين بمزارع شبعا المحتلة.
جيش الاحتلال يقصف 3 مواقع جنوبي لبنان وحزب الله يستهدف تجمعاً للجنود بشبعا
دخان يتصاعد في أعقاب غارة إسرائيلية على مواقع جنوبي لبنان - أرشيفية / صورة: Reuters
12 مايو 2024

ونشرت هيئة البث الرسمية بياناً للجيش قال فيه: "قصفت طائرات سلاح الجو موقعَي إطلاق (صواريخ) لحزب الله، في قريتي حلتا والحمام (جنوب)، وبنية تحتية للمنظمة في منطقة الخريبة (جنوب)".

بدورها أعلنت الجماعة في وقت سابق الأحد، استهداف انتشار لجنود الاحتلال في محيط موقع زبدين بمزارع شبعا اللبنانية المحتلة بصواريخ "ثقيلة جديدة".

ومنذ 8 أكتوبر/تشرين الأول تتبادل جماعة حزب الله وفصائل لبنانية وفلسطينية من جهة مع جيش الاحتلال الإسرائيلي من جهة أخرى قصفاً يومياً متبادلاً، أسفر عن قتلى وجرحى بين الطرفين، أغلبهم في لبنان.

وتقول "حزب الله" والفصائل الأخرى إنها تشنّ هجمات ضد جيش الاحتلال الإسرائيلي "تضامناً مع قطاع غزة" الذي يتعرّض منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول لعدوان إسرائيلية مدمّر بدعم أمريكي.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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