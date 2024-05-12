وأصدر مجلس الاتحاد، الغرفة العليا في البرلمان الروسي، بياناً قال فيه فإن بوتين قدّم قائمة ترشيحاته لأسماء الوزراء في حكومته الجديدة.

واقترح الرئيس الروسي تعيين أندريه بيلوسوف النائب الأول لرئيس الوزراء السابق، وزيراً للدفاع، وسيرغي لافروف، لمنصب وزير الخارجية مجدداً.

كذلك أصدر بوتين مرسوماً بتعيين شويغو أميناً عاماً جديداً لمجلس الأمن القومي، خلفاً لنيكولاي باتروشيف الذي ستُعلن مهامه الجديدة "في الأيام المقبلة" وفق ما أوردت وسائل إعلام رسمية.

واحتفظ وزير الداخلية فلاديمير كولوكولتسيف، ووزير الدفاع المدني والإغاثة ألكسندر كورينكوف، ووزير العدل قسطنطين تشويشينكو، بمناصبهم.

كما اقترح بوتين استمرار مهام ألكسندر بورتنيكوف، في منصب مدير جهاز الأمن الفيدرالي، وسيرغي ناريشكين، في منصب مدير جهاز المخابرات الخارجية.

ويُلزم الدستور الروسي الرئيس بوتين بتعيين مجموعة جديدة من الوزراء في الحكومة، أو إعادة تعيين الوزراء الحاليين، بعد فوزه في الانتخابات التي جرت في مارس/آذار.

ويجب أن يوافق المشرّعون في البرلمان الروسي على ترشيحات الرئيس، وهو ما من المقرر أن يفعلوه غداً الثلاثاء.