سياسة
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تشكيل حكومة جديدة في الكويت برئاسة الشيخ أحمد عبد الله الصباح
تشكّلت في الكويت حكومة جديدة برئاسة الشيخ أحمد عبد الله الصباح، وهي الثانية في عهد أمير البلاد مشعل الأحمد الجابر الصباح، والأولى بعد قراراته بحل مجلس الأمة وتعطيل بعض مواد الدستور.
تشكيل حكومة جديدة في الكويت برئاسة الشيخ أحمد عبد الله الصباح
 حكومة أحمد عبد الله الصباح هي الثانية في عهد أمير البلاد مشعل الأحمد الجابر الصباح والأولى بعد قراراته بحل مجلس الأمة  / صورة: وكالة الأنباء الكويتية
13 مايو 2024

وذكرت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية أن "مرسوماً أميرياً صدر بتشكيل الوزارة (الحكومة) الجديدة برئاسة أحمد عبد الله الأحمد الصباح، وتضمّ 13 وزيراً".

وجاء وفق تشكيلة الحكومة الجديدة، "فهد يوسف سعود الصباح، نائباً أول لرئيس مجلس الوزراء وزيراً للدفاع وزيراً للداخلية، وعبد الله علي عبد الله اليحيا، وزيراً للخارجية".

وشهد التشكيل الجديد انضمام 4 وزراء جدد، وعودة أغلب وزراء الحكومة السابقة، وفق ما أوردته صحيفة الجريدة المحلية.

واحتفظ الشيخ فهد اليوسف الصباح بمنصبه كنائب أول لرئيس الوزراء ووزير الدفاع، كما أضيفت إليه حقيبة الداخلية بعد أن تولاها بالوكالة في الحكومة السابقة.

وتضم الحكومة وفق التشكيل الجديد، وزيرتين اثنتين، هما نورة المشعان وزيرة للأشغال العامة وأمثال الحويلة وزيرة للشؤون الاجتماعية والعمل.

والجمعة، قال أمير الكويت في خطاب متلفز: "أمرنا بحل مجلس الأمة (البرلمان)، ووقف بعض مواد الدستور لمدة لا تزيد عن 4 سنوات يتم خلالها دراسة جميع جوانب المسيرة الديمقراطية".

ووصف الأمير مشعل، الخطوة بأنه "قرار صعب لإنقاذ البلد وتأمين مصالحه العليا".

وأشار إلى تدخلات حدثت من بعض (النواب) بحق اختيار الوزراء وولي العهد.

وانتخبت الكويت برلماناً جديداً في أبريل/نيسان الماضي، ليكون الأول في عهد أمير الكويت الحالي الذي تولى السلطة في ديسمبر/كانون الأول الماضي، وبعدها استقالت حكومة محمد صباح السالم الصباح كخطوة دستورية بعد الانتخابات.

ثم عين أمير الكويت أحمد عبد الله الأحمد الصباح رئيساً جديداً لمجلس الوزراء في 15 أبريل/نيسان الماضي، وطلب منه تشكيل الحكومة الجديدة، لكنه لم يتمكن من تشكيلها بعد، قبل أن يصدر أمير البلاد قرار حل مجلس الأمة، وتعطيل بعض بنود الدستور.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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