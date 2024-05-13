سياسة
3 دقيقة قراءة
"عام التمريض".. 500 شهيد من الطواقم الطبية في غزة و1500 جريح منذ 7 أكتوبر
أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، الأحد، استشهاد 500 من الطواقم الطبية بينهم 138 ممرضاً جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل على القطاع منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.
"عام التمريض".. 500 شهيد من الطواقم الطبية في غزة و1500 جريح منذ 7 أكتوبر
طائرات حربية إسرائيلية تستهدف سيارة إسعاف في خان يونس / صورة: AA
13 مايو 2024

وقال المتحدث باسم الوزارة خليل الدقران، في مؤتمر صحفي على هامش وقفة نفذها الممرضون في مستشفى "شهداء الأقصى" في مدينة دير البلح وسط القطاع، بمناسبة اليوم العالمي للتمريض الذي يوافق في 12 مايو/أيار من كل عام منذ إقراره في 1974.

وقال الدقران: "هنا في فلسطين وفي في غزة على وجه الخصوص، يمرّ علينا هذا اليوم وقد قتل الاحتلال الإسرائيلي 138 ممرضاً وممرضة، ويوم التمريض العالمي هذا العام استثنائي، وحُقّ لنا أن نسمي هذا العام عام التمريض".

وأردف أنه في هذا العام، "تعرّض الشعب الفلسطيني لحرب إبادة ونزوح وتجويع واعتقال، ومجازر جماعية أسفرت عن أكثر من 40 ألف شهيد ومفقود، وأكثر من 70 ألف جريح".

وتابع: "الممرضون والممرضات والقابلات والطواقم الطبية جزء أصيل من نسيج الشعب الفلسطيني، كانوا الفدائيين الذين قاموا بدورهم الوطني والإنساني لإنقاذ حياة الجرحى والمرضى، وأوفوا بقسم المهنة في عام تحطمت فيه الأرقام القياسية لعدد من تم تقديم العلاج لهم في ظرف كان الممرض شهيداً أو جريحاً أو نازحاً في الخيام أو معتقلاً في السجون العنصرية الإسرائيلية حيث بلغ العدد من الطواقم الطبية 500 شهيد و1500 جريح و312 معتقلاً".

وبيّن أنه "كان على الطواقم الطبية خلال أكثر من 7 أشهر من الحرب، متابعة الضحايا في جهد استثنائي في ظرف انهارت فيه المنظومة الصحية، حيث دمّر الاحتلال 33 مستشفى و53 مركزاً صحياً، و133 سيارة إسعاف، ونقص في الأدوية والمستلزمات الطبية".

ودعا الدقران، باسم وزارة الصحة في القطاع، "المجتمع الدولي وأحرار العالم بضرورة حماية الطواقم الطبية والمؤسسات الصحية وتجريم الاعتداء عليهم".

كما طالب "النقابات والمؤسسات الدولية ومنظمة الصحة العالمية بضرورة إرسال طواقم طبية وتمريضية لمساندة الطواقم الصحية في غزة".

كذلك جدد مطالبة "المجتمع الدولي بضرورة الضغط لفتح المعابر وإرسال المساعدات الطبية من أدوية ومعدات ووقود، وتحويل حالات للعلاج في الخارج لإنقاذ المنظومة الصحية في القطاع".

وتشن إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، حربا مدمرة على قطاع غزة، تسببت بسقوط عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى غالبيتهم من الأطفال والنساء، وخلفت دمارا وخرابا واسعين، وكوارث صحية وبيئية وأزمات إنسانية وفق مصادر فلسطينية وأممية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
تفاصيل الضربة الأمريكية المفاجئة على إيران.. الخداع والسرية في "مطرقة منتصف الليل"
إيران تستهدف قواعد أمريكية في قطر والعراق.. الدوحة تدين "انتهاك سيادتها" وتحتفظ بحق الرد
أمين عام الناتو يحذّر من امتلاك إيران للسلاح النووي وسط التصعيد العسكري مع إسرائيل
بعثة للأمم المتحدة: بعض هجمات إسرائيل على إيران قد تخالف مبادئ القانون الدولي
تل أبيب تعلن اعتقال إسرائيلي يعمل لصالح طهران وإيران توقف جاسوساً "أوروبياً" يعمل لصالح الاحتلال
إيران تلوّح بوقف التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعد غارات أمريكية على منشآتها النووية
الوكالة الدولية للطاقة الذرية تتوقع أضراراً جسيمة في منشأة فوردو الإيرانية بعد القصف الأمريكي
روسيا تعلن إسقاط 16 مسيّرة أوكرانية.. وكييف تتهم موسكو بقتل مدنيين إثر هجمات بالصواريخ
ترمب يخالف إدارته ويعلن نجاح الضربات على إيران ويناقش مع ستارمر إعادة طهران إلى المفاوضات
عراقجي يؤكد من موسكو حق إيران في الدفاع عن نفسها ويعقد مباحثات "حاسمة" مع بوتين
هجوم صاروخي جديد على تل أبيب.. ونتنياهو يتحدث عن حصيلة القتلى الإسرائيليين
إسرائيل تهاجم أهدافاً إيرانية جديدة.. وطهران تُسقط مسيّرة وتدين عدوان واشنطن على أراضيها بمجلس الأمن
دول عربية تُدين العدوان الأمريكي على إيران وتطالب بوقف التصعيد
"إعلان إسطنبول".. دعم موحَّد لإيران وفلسطين وسوريا ورفض شامل للعدوان الإسرائيلي
إيران تطالب مجلس الأمن بإدانة العدوان الأمريكي وتحمّل واشنطن المسؤولية عن دعم "مجرم حرب"
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us