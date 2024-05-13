ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن المسؤول في وكالة إدارة الكوارث المحلية إلهام وهاب قوله أن "الليلة الماضية، سجلنا 37 حالة وفاة... لكن منذ صباح اليوم، ارتفع الرقم أكثر ليصل إلى 41" حالة وفاة.

وأضاف وهاب أن رجال الإنقاذ يبحثون عن 17 شخصاً ما زالوا في عداد المفقودين.

وأكد المسؤول أن السلطات ما زالت تتلقى بلاغات عن أشخاص مفقودين، فيما لم يتمكن من تحديد عدد الأشخاص الذين جرى جرى إجلاؤهم.

ووقعت المأساة السبت عند نحو الساعة 22,30 بالتوقيت المحلي (15,30 بتوقيت غرينتش) في إقليمي أغام وتاناه داتار في غرب جزيرة سومطرة، حيث هطلت أمطار غزيرة طوال ساعات على المنطقة.

وتسببت الأمطار الغزيرة بفيضانات مفاجئة وسيل من الحمم البركانية الباردة مصدره جبل مارابي، وهو جبل بركاني يقع في الجزيرة.

والحمم الباردة خليط من مواد مختلفة يتشكل منها الجبل البركاني بينها رماد ورمل وصخور، قد تمتزج بسبب الأمطار، وتتدفق على طول الجبل البركاني.