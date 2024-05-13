سياسة
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إندونيسيا.. قتلى ومفقودون جراء فيضانات وتدفق حمم بركانية باردة في سومطرة
ارتفعت حصيلة الفيضانات وتدفقات الحمم الباردة في جزيرة سومطرة بغرب إندونيسيا ارتفعت إلى 41 قتيلاً و17 مفقوداً، حسب مسؤول كبير في وكالة إدارة الكوارث المحلية.
إندونيسيا.. قتلى ومفقودون جراء فيضانات وتدفق حمم بركانية باردة في سومطرة
تسببت الأمطار الغزيرة بفيضانات مفاجئة وسيل من الحمم البركانية الباردة مصدره جبل مارابي / صورة: Reuters
13 مايو 2024

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن المسؤول في وكالة إدارة الكوارث المحلية إلهام وهاب قوله أن "الليلة الماضية، سجلنا 37 حالة وفاة... لكن منذ صباح اليوم، ارتفع الرقم أكثر ليصل إلى 41" حالة وفاة.

وأضاف وهاب أن رجال الإنقاذ يبحثون عن 17 شخصاً ما زالوا في عداد المفقودين.

وأكد المسؤول أن السلطات ما زالت تتلقى بلاغات عن أشخاص مفقودين، فيما لم يتمكن من تحديد عدد الأشخاص الذين جرى جرى إجلاؤهم.

ووقعت المأساة السبت عند نحو الساعة 22,30 بالتوقيت المحلي (15,30 بتوقيت غرينتش) في إقليمي أغام وتاناه داتار في غرب جزيرة سومطرة، حيث هطلت أمطار غزيرة طوال ساعات على المنطقة.

وتسببت الأمطار الغزيرة بفيضانات مفاجئة وسيل من الحمم البركانية الباردة مصدره جبل مارابي، وهو جبل بركاني يقع في الجزيرة.

والحمم الباردة خليط من مواد مختلفة يتشكل منها الجبل البركاني بينها رماد ورمل وصخور، قد تمتزج بسبب الأمطار، وتتدفق على طول الجبل البركاني.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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