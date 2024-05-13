وأفادت وكالة أنباء "سبأ" التابعة للحوثيين، بأن فريقاً من الصليب الأحمر الدولي زار طاقم سفينة "غلاكسي ليدر" الإسرائيلية في البحر الأحمر، للإطلاع على أوضاعهم ضمن المهامّ الإنسانية للصليب الأحمر ومعرفة أحوال وأوضاع المحتجزين.

وأبلغ أفراد الطاقم الفريق الدولي بأنهم "في حالة جيدة ويحظون برعاية وتعامل إنساني، ويتواصلون مع عائلاتهم عبر الفيديو، ويأملون وقف الحرب على غزة للإفراج عنهم"، بحسب الوكالة التي نشرت صوراً لهم.

وفي 19 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، قال الحوثيون إنهم سيطروا على سفينة "غالكسي ليدر" الإسرائيلية، فيما أعلنت تل أبيب أنها مملوكة لشركة بريطانية تشغلها شركة يابانية، وليس على متنها إسرائيليون.

و"تضامنا مع غزة"، التي تواجه منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي حرباً إسرائيلية مدمرة بدعم أمريكي، استهدف الحوثيون بصواريخ ومسيّرات سفن شحن مرتبطة بإسرائيل في البحر الأحمر.

وردّاً على شنّ واشنطن ولندن ضمن تحالف، منذ مطلع العام الجاري، غارات على "مواقع للحوثيين" باليمن، أعلنت الجماعة أنها باتت تعتبر السفن الأمريكية والبريطانية كافة ضمن أهدافها العسكرية.

وخلّفَت الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة أكثر من 113 ألف شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، ونحو 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنّين.

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي الحرب رغم صدور قرار من مجلس الأمن الدولي بوقف القتال فوراً، ورغم أن محكمة العدل الدولية طالبتها بتدابير فورية لمنع وقوع أعمال إبادة، وتحسين الوضع الإنساني بغزة.