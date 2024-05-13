وأفادت الخارجية الأمريكية، في بيان مساء الأحد، أن بلينكن أكد التزام واشنطن الصارم أمن إسرائيل "والهدف المشترك المتمثل في هزيمة حماس".

وأوضح البيان أن بلينكن أكد مجدداً معارضة الولايات المتحدة عملية عسكرية برية كبيرة في رفح، مشدداً على الحاجة المُلحة إلى حماية المدنيين وعمال الإغاثة في غزة، وضمان وصول المساعدات الإنسانية.

وفي وقت سابق، أمس الأحد، حذّر بلينكن من أنّ هجوماً إسرائيليّاً واسعاً على رفح سيُثير "فوضى" دون القضاء على حركة حماس، مقرّاً بأنَّ عدد المدنيّين الذين قضَوا في الحرب أكثر من عدد الشهداء في صفوف المقاومة الفلسطينية.

وقال بلينكن إنّ غزْواً واسع النطاق يمكن أن يأتي "بكُلفة باهظة بشكل لا يُصدَّق"، معتبراً أن الهجوم واسع النطاق على رفح من غير المرجَّح أن يُنهي تهديد حماس.

ورأى بلينكن في مقابلة مع محطّة NBC التليفزيونيّة الأمريكيّة أنّ الخطّة الحاليّة التي تدرسها إسرائيل في رفح "قد تُلحق أضراراً هائلة بصفوف المدنيّين دون حلّ المشكلة".

من جهته، أعرب مستشار الأمن القومي الأمريكي، جايك سوليفان، عن المخاوف نفسها، خلال اتّصال جرى الأحد مع نظيره الإسرائيلي، تساحي هنغبي، حسب بيان للبيت الأبيض.

وجاء في بيان "البيت الأبيض" أنَّ "سوليفان كرّر مخاوف الرئيس بايدن القديمة بشأن احتمال شنّ عمليّة عسكريّة برّية كبيرة في رفح، حيث لجأ أكثر من مليون شخص".

بدوره، قال السفير الأمريكي بإسرائيل، جاك ليو، إنه لن يوجد انقطاع في المساعدات العسكرية الأمريكية لإسرائيل.

وأضاف ليو أن "إسرائيل لم تتجاوز الخط الأحمر في رفح، ومن الخطأ الاعتقاد أن شيئاً تغيَّر جذريّاً في العلاقة بين واشنطن وتل أبيب"، وفق ما نقلت عنه القناة 12 الإسرائيلية.

وكانت الولايات المتحدة ودول أخرى، فضلا عن كبار مسؤولي الأمم المتحدة، حذروا من أنّ هجوماً شاملاً على رفح قد يكون له أثر كارثي في اللاجئين الذين نزحوا إلى هناك بسبب القتال في أماكن أخرى في غزّة، ويعيش كثير منهم في ظروف يائسة.

وتواصلت هجمات جيش الاحتلال الإسرائيلي وعمليّاته البرّية الكثيفة في قطاع غزّة المحاصَر والمهدَّد بالمجاعة بعد أكثر من سبعة أشهر من بدء الحرب التي أدت إلى استشهاد 35 ألف فلسطيني، حسب وزارة الصحّة في غزة.