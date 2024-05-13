وأقرت هيئة الأركان العامة الأوكرانية، في وقت باكر، اليوم الاثنين، في بيان على فيسبوك، بأن "العدو يشهد حاليّاً نجاحات تكتيكية"، مضيفة: "معارك مستمرة في مدينة فوفتشانسك الحدودية"، التي كان عدد سكانها يبلغ نحو 3000 نسمة قبل الهجوم الحالي، إذ حشدت موسكو "ما يصل إلى خمس كتائب" وفقاً لكييف.

ويأتي هذا التقدم الروسي في وقت أجرى الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في موسكو تعديلاً وزاريّاً مفاجئاً، مساء الأحد، فقد أقال وزير دفاعه، سيرغي شويغو، بعد أكثر من عامين على المعارك في أوكرانيا، دون أن تلوح في الأفق نهاية واضحة للنزاع.

وأُجلي نحو 1500 شخص منذ الجمعة من فوفتشانسك، التي تعرضت لـ32 هجوماً بطائرات مسيّرة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية. وحتى الأحد، كان لا يزال نحو 500 شخص هناك، حسب حاكم منطقة خاركيف، أوليغ سينيغوبوف.

وكتب سينيغوبوف على وسائل التواصل الاجتماعي: "كل مناطق الحدود الشمالية تتعرض لنيران العدو على مدار 24 ساعة تقريباً في اليوم.. الوضع صعب".

من جهته، قال الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، إن "المعارك الدفاعية والقتال العنيف مستمر على جزء كبير من حدودنا.. الفكرة وراء الهجمات في منطقة خاركيف هي إرهاق قواتنا وتقويض معنويات الجيش الأوكراني".

وجاء في بيان لوزارة الدفاع الروسية: "تقدّمت الوحدات التابعة لمجموعة قوات الشمال في عمق دفاعات العدو، وحررت بلدات غاتيشتشي وكراسنوي وموروخوفيتس وأولينيكوفو في منطقة خاركيف".

فيما قالت الوزارة إن أنظمة الدفاع الجوي دمرت 16 صاروخاً و31 طائرة مسيَّرة أطلقتها أوكرانيا على الأراضي الروسية في أثناء الليل.

وذكرت أنه جرى تدمير 12 صاروخاً موجَّها فوق منطقة بلجورود على الحدود مع أوكرانيا.

وأضافت أنها دمرت أيضاً أربعة صواريخ موجَّهة وسبع طائرات مسيَّرة فوق شبه جزيرة القرم، وثماني طائرات مسيَّرة فوق منطقة كورسك، واعترضت أربع مسيَّرات فوق منطقة ليبيتسك.