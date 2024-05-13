سياسة
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محامي ترمب السابق يدلي بشهادته في "صفقة الصمت" مع ممثلة إباحية
يدلي مايكل كوهين، المحامي السابق لدونالد ترمب، اليوم الاثنين، بشهادته في سياق محاكمة الرئيس الجمهوري السابق، ويتوقّع أن يقدّم تفاصيل الصفقة التي أبرمها مع الممثلة الإباحية، ستورمي دانييلز، لشراء صمتها حول علاقة جنسية مزعومة بينها وبين ترمب.
محامي ترمب السابق يدلي بشهادته في "صفقة الصمت" مع ممثلة إباحية
يستعد المحامي السابق لترمب للإدلاء بشهادته في قضية "شراء الصمت" / صورة: AP
13 مايو 2024

وأدلت دانييلز، خلال الأسبوع المنصرم، بشهادة تضمنت تفاصيل حول العلاقة التي تقول إنها أقامتها مع ترمب عام 2006، عندما التقته على هامش منافسة للغولف في جناح بفندقه في ما يسمى بـ"قضية نيويورك"، وهو ما ينفيه الرئيس السابق والمرشح الجمهوري للانتخابات الرئاسية لهذا العام.

وتُلاحق ترمب تهمة تزوير مستندات محاسبية لإخفاء أثر مبلغ 130 ألف دولار دُفع لدانييلز في نهاية الحملة الانتخابية لعام 2016 للتستُّر على العلاقة، فيما نفت دانييلز أنها هددته بفضحه إذا لم يدفع لها المبلغ المذكور، وهو مبلغ يقول المدّعون إن ترمب أخفى أثره.

وخلال قرابة ثماني ساعات على مدى يومين الأسبوع الماضي، روت دانييلز تفاصيل الليلة التي جمعتها بترمب، ثم التسوية المالية التي تلتها.

ويعتبر كوهين الشاهد الرئيسي الوحيد المتبقي لدى المدعين في القضية، ويمهّد الانتهاء من شهادة دانييلز الطريق أمامهم لاستدعائه.

تُعقد المحاكمة قبل ستة أشهر من الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة المقررة في نوفمبر/تشرين الثاني القادم، ليتوجه ترمب خلالها لملاقاة الرئيس الديمقراطي جو بايدن.

من جهته، نفى ترمب أنه أقام علاقة جنسية مع دانييلز، وطلب محاموه من القاضي إبطال المحاكمة على أساس أن شهادتها كانت "ضارة للغاية" في قضية تتعلق أساساً بسجلات مالية والانتخابات.

وأمضى مايكل كوهين، المحامي السابق لدونالد ترمب، قرابة 13 شهراً في السجن وعاماً ونصف عام قيد الإقامة الجبرية بعدما حُكم عليه بالسجن ثلاث سنوات بتهمة الكذب على الكونغرس وارتكاب جرائم مالية.

وبالإضافة إلى قضية نيويورك، يُلاحَق ترمب في واشنطن وجورجيا بتهمة التآمر لقلب نتائج انتخابات 2020 التي فاز فيها جو بايدن.

كما يُلاحَق في فلوريدا بتهمة إساءة التعامل مع وثائق سرية بعد مغادرة البيت الأبيض، لكن هذه القضية أُرجئت إلى أجل غير مسمى.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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