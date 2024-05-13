وأفادت القناة 12 العبرية وهيئة البثّ العبرية الرسمية بأن "المسيّرتين المفخختَين انفجرتا بالقرب من بيت هلل، دون تفعيل صفارات الإنذار، ودون التسبب في سقوط إصابات"، بلا مزيد من التفاصيل.

وأعلن "حزب الله"، في بيان، تنفيذه هجوم جوي ‏على موقع كتيبة المدفعية الاحتياطية الإسرائيلية جنوب بيت هلل.

وأوضح الحزب أن مقاتليه شنوا "هجوماً جويّاً ‏بسرب ‏مسيَّرات انقضاضية على خيم استقرار ومنامة ضباط وجنود العدو في الموقع ‏المستحدث ‏لكتيبة المدفعية الاحتياطية 403، التابعة للفرقة 91 جنوب بيت هلل"، مضيفاً أن المسيّرات "أصابت أهدافها ‏بشكل مباشر، ‏وأوقعت ضباط وجنود العدو بين قتيل وجريح".‏

وفي بيان ثانٍ، قال "حزب الله" إنه "بعد رصد دقيق ‏‏لتحركات العدو في ثكنة يفتاح، وعند خروج دبابة ميركافا من مخبئها وتحركها هاجمها مقاتلونا بصاروخ موجه، ‏‏وأصابوها بشكل مباشر ودُمرت وقُتل وجُرح طاقمها". ‏

ومساء الأحد قال جيش الاحتلال إن طائراته الحربية استهدفت أهدافاً ادّعى أنها تابعة لـ"حزب الله" في 3 مواقع جنوبي لبنان.

وأفاد في بيان نشرته هيئة البث الرسمية، بأن "طائرات سلاح الجو قصفت موقعَي إطلاق (صواريخ) لحزب الله، في قريتي حلتا والحمام (جنوب)، وبنية تحتية للمنظمة في منطقة الخريبة (جنوب)".

ومنذ 8 أكتوبر/تشرين الأول يتبادل "حزب الله" وفصائل لبنانية وفلسطينية من جهة، وجيش الاحتلال من جهة أخرى، قصفاً يوميّاً أسفر عن قتلى وجرحى بين الطرفين، أغلبهم في لبنان.

ويقول "حزب الله" والفصائل الأخرى إنها تشنُّ هجمات ضد جيش الاحتلال "تضامناً مع قطاع غزة" الذي يتعرض منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول لحرب إسرائيلية مدمرة بدعم أمريكي.

وتُواصل إسرائيل حربها المدمرة رغم صدور قرار من مجلس الأمن بوقف إطلاق النار فوراً، ورغم مثولها أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب "إبادة".