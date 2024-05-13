وقال كمال خرازي، مستشار السياسة الخارجية للمرشد الأعلى للثورة الإيرانية، علي خامنئي، يوم أمس الأحد: "الأمريكيون يصفون الدبلوماسية بأنها الخيار الأفضل.. ونحن لدينا وجهة النظر ذاتها ومستعدون للعودة إلى المفاوضات”.

ونقلت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية (إسنا) عن خرازي قوله إن إيران يجب أيضاً أن تكون مستعدة لاستئناف المفاوضات النووية التي توقفت في عهد الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترمب.

في سياق متصل، هدد خرازي أنه حال تعرض بلاده لتهديد نووي من إسرائيل، ستُغير طهران عقيدتها في ما يتعلق بإنتاج الأسلحة النووية.

وأشار خرازي إلى وجود مشكلة سلاح نووي في المنطقة سببها إسرائيل، مبيناً أن "إسرائيل تمتلك أسلحة نووية، وما زلنا نريد منطقة خالية منها، ونواصل دعم هذه الفكرة".

وتابع: "لن يكون الاستقرار والأمن في المنطقة إلا بنزع سلاح إسرائيل النووي".

ولفت إلى أن إسرائيل تهدد دول المنطقة، ولهذا السبب توجد اضطرابات فيها، مؤكداً أنه "إذا كانت دولة ما تريد تهديد إيران بسلاح نووي، فيمكننا إعادة النظر في عقيدتنا النووية".

وأكمل: "القيادة الثورية لديها فتوى أن الأسلحة النووية محرَّمة، ولكن إذا هددك العدو عليك تغيير عقيدتك".

وقال عضو المجلس الأعلى للأمن القومي بالبرلمان والنائب المحافظ، جواد كريمي قدوسي، إنه "إذا جرى تغيير فتوى خامنئي، ستُجرى أول تجربة نووية في غضون أسبوع"، وقد أثار هذا الكلام ردود فعل داخلية.

وفي خطاب ألقاه في 27 أبريل/نيسان الماضي، قال الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي إنه لا مكان لإنتاج الأسلحة النووية في العقيدة الدفاعية لبلاده، تماشياً مع فتوى خامنئي.

مقابل ذلك، أعلن مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل ماريانو غروسي، أن طهران لديها ما يكفي من اليورانيوم المخصَّب لصنع "عدة" قنابل نووية إذا أرادت ذلك.