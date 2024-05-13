سياسة
2 دقيقة قراءة
إيران تُبدي انفتاحها على المفاوضات مع واشنطن وتلوح بالنووي ضد إسرائيل
أبدت إيران انفتاحها على إجراء محادثات مباشرة مع الولايات المتحدة في ما يخص السياسة الخارجية وملفها النووي، بينما لوَّحت بتغيير عقيدتها بشأن إنتاج الأسلحة النووية حال تعرَّضت لتهديد نووي من إسرائيل.
إيران تُبدي انفتاحها على المفاوضات مع واشنطن وتلوح بالنووي ضد إسرائيل
  إيران تتحدث عن تصنيع أسلحة نووية حال تعرضها لتهديد بها   / صورة: AA
13 مايو 2024

وقال كمال خرازي، مستشار السياسة الخارجية للمرشد الأعلى للثورة الإيرانية، علي خامنئي، يوم أمس الأحد: "الأمريكيون يصفون الدبلوماسية بأنها الخيار الأفضل.. ونحن لدينا وجهة النظر ذاتها ومستعدون للعودة إلى المفاوضات”.

ونقلت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية (إسنا) عن خرازي قوله إن إيران يجب أيضاً أن تكون مستعدة لاستئناف المفاوضات النووية التي توقفت في عهد الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترمب.

في سياق متصل، هدد خرازي أنه حال تعرض بلاده لتهديد نووي من إسرائيل، ستُغير طهران عقيدتها في ما يتعلق بإنتاج الأسلحة النووية.

وأشار خرازي إلى وجود مشكلة سلاح نووي في المنطقة سببها إسرائيل، مبيناً أن "إسرائيل تمتلك أسلحة نووية، وما زلنا نريد منطقة خالية منها، ونواصل دعم هذه الفكرة".

وتابع: "لن يكون الاستقرار والأمن في المنطقة إلا بنزع سلاح إسرائيل النووي".

ولفت إلى أن إسرائيل تهدد دول المنطقة، ولهذا السبب توجد اضطرابات فيها، مؤكداً أنه "إذا كانت دولة ما تريد تهديد إيران بسلاح نووي، فيمكننا إعادة النظر في عقيدتنا النووية".

وأكمل: "القيادة الثورية لديها فتوى أن الأسلحة النووية محرَّمة، ولكن إذا هددك العدو عليك تغيير عقيدتك".

وقال عضو المجلس الأعلى للأمن القومي بالبرلمان والنائب المحافظ، جواد كريمي قدوسي، إنه "إذا جرى تغيير فتوى خامنئي، ستُجرى أول تجربة نووية في غضون أسبوع"، وقد أثار هذا الكلام ردود فعل داخلية.

وفي خطاب ألقاه في 27 أبريل/نيسان الماضي، قال الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي إنه لا مكان لإنتاج الأسلحة النووية في العقيدة الدفاعية لبلاده، تماشياً مع فتوى خامنئي.

مقابل ذلك، أعلن مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل ماريانو غروسي، أن طهران لديها ما يكفي من اليورانيوم المخصَّب لصنع "عدة" قنابل نووية إذا أرادت ذلك.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
تفاصيل الضربة الأمريكية المفاجئة على إيران.. الخداع والسرية في "مطرقة منتصف الليل"
إيران تستهدف قواعد أمريكية في قطر والعراق.. الدوحة تدين "انتهاك سيادتها" وتحتفظ بحق الرد
أمين عام الناتو يحذّر من امتلاك إيران للسلاح النووي وسط التصعيد العسكري مع إسرائيل
بعثة للأمم المتحدة: بعض هجمات إسرائيل على إيران قد تخالف مبادئ القانون الدولي
تل أبيب تعلن اعتقال إسرائيلي يعمل لصالح طهران وإيران توقف جاسوساً "أوروبياً" يعمل لصالح الاحتلال
إيران تلوّح بوقف التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعد غارات أمريكية على منشآتها النووية
الوكالة الدولية للطاقة الذرية تتوقع أضراراً جسيمة في منشأة فوردو الإيرانية بعد القصف الأمريكي
روسيا تعلن إسقاط 16 مسيّرة أوكرانية.. وكييف تتهم موسكو بقتل مدنيين إثر هجمات بالصواريخ
ترمب يخالف إدارته ويعلن نجاح الضربات على إيران ويناقش مع ستارمر إعادة طهران إلى المفاوضات
عراقجي يؤكد من موسكو حق إيران في الدفاع عن نفسها ويعقد مباحثات "حاسمة" مع بوتين
هجوم صاروخي جديد على تل أبيب.. ونتنياهو يتحدث عن حصيلة القتلى الإسرائيليين
إسرائيل تهاجم أهدافاً إيرانية جديدة.. وطهران تُسقط مسيّرة وتدين عدوان واشنطن على أراضيها بمجلس الأمن
دول عربية تُدين العدوان الأمريكي على إيران وتطالب بوقف التصعيد
"إعلان إسطنبول".. دعم موحَّد لإيران وفلسطين وسوريا ورفض شامل للعدوان الإسرائيلي
إيران تطالب مجلس الأمن بإدانة العدوان الأمريكي وتحمّل واشنطن المسؤولية عن دعم "مجرم حرب"
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us